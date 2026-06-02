FANTASTICS澤本夏輝、甥っ子とディズニーへ「激甘で可愛い」「後ろ姿そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】FANTASTICSの澤本夏輝が6月1日までに自身のInstagramを更新。甥っ子との思い出写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】LDHイケメン「後ろ姿そっくり」甥っ子とのディズニーショット
澤本は「今更冬に行ったやつ」とつづり、ディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。「＃ミニーちゃんが大好きらしい甥っ子くん」とハッシュタグを付け、手を繋いでパーク内を歩いたり、一緒にベンチで休んだり、ポップコーンバゲットを首から吊るし甥っ子の手が届くよう腰を落とす姿など、小さな甥っ子のペースに合わせ、ディズニーを満喫している様子を公開した。
この投稿に「甥っ子くんに激甘で可愛い」「頼もしいお兄ちゃんですね」「エスコートしてて素敵」「甥っ子くん大好きなのが伝わる」「この光景が尊い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LDHイケメン「後ろ姿そっくり」甥っ子とのディズニーショット
◆澤本夏輝、甥っ子とディズニーへ
澤本は「今更冬に行ったやつ」とつづり、ディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。「＃ミニーちゃんが大好きらしい甥っ子くん」とハッシュタグを付け、手を繋いでパーク内を歩いたり、一緒にベンチで休んだり、ポップコーンバゲットを首から吊るし甥っ子の手が届くよう腰を落とす姿など、小さな甥っ子のペースに合わせ、ディズニーを満喫している様子を公開した。
◆澤本夏輝の投稿に反響
この投稿に「甥っ子くんに激甘で可愛い」「頼もしいお兄ちゃんですね」「エスコートしてて素敵」「甥っ子くん大好きなのが伝わる」「この光景が尊い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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