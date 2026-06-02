TWICEジヒョ、美ウエスト際立つブラトップ姿に反響「圧倒的な美」「異次元のスタイルですね」
【モデルプレス＝2026/06/02】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が6月1日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが印象的なショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】29歳人気KPOP美女「異次元のスタイル」美ウエスト際立つブラトップ姿
ジヒョは、ステージ袖でのオフショットやブラトップを着用した写真など複数枚を投稿。「TWICE」とグループ名が書かれた黒のへそ出しブラトップにデニムを合わせたコーディネートを披露した。ブラトップからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。
この投稿に「圧倒的な美」「カッコよすぎます」「異次元のスタイルですね」「憧れます」「努力の賜物」「思わずため息が出ます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気KPOP美女「異次元のスタイル」美ウエスト際立つブラトップ姿
◆ジヒョ、ブラトップから美ウエスト際立つ
ジヒョは、ステージ袖でのオフショットやブラトップを着用した写真など複数枚を投稿。「TWICE」とグループ名が書かれた黒のへそ出しブラトップにデニムを合わせたコーディネートを披露した。ブラトップからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。
◆ジヒョの投稿に反響
この投稿に「圧倒的な美」「カッコよすぎます」「異次元のスタイルですね」「憧れます」「努力の賜物」「思わずため息が出ます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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