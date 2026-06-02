【丸亀製麺】桃をイメージした夏限定「丸亀うどーなつ もも風味」新発売

丸亀製麺は6月2日、「丸亀うどーなつ」の新味「丸亀うどーなつ もも風味」を発売した。5個入り、税込300円。

全国の「丸亀製麺」(一部店舗を除く)で取り扱う。期間限定販売で、なくなり次第終了となる。

〈累計販売数2600万食を突破した「丸亀うどーなつ」〉

「丸亀うどーなつ」は、丸亀製麺のうどん生まれのドーナツ。販売開始以降、多くの利用客から支持を集め、累計販売数は2600万食を突破している。

新商品の「丸亀うどーなつ もも風味」は、夏にぴったりな爽やかな香りとやさしい甘みが特徴。ひと口食べると、もっちもち食感とともに桃をイメージした甘みと香りがじゅわっと広がる。すっきりとした後味で、暑い日にも食べ進めやすい味わいに仕上げた。桃をイメージしたビタミンカラーの専用パッケージで提供する。

丸亀うどーなつ もも風味

〈この夏は4種類の味を展開〉

丸亀製麺では、「もも風味」に加え、「チョコ味」「きなこ味」「きび糖味」の計4種類を販売する。プレーンのうどーなつに利用客自身でパウダーを振りかけて仕上げるスタイルを採用している。

◆丸亀うどーなつ もも風味

みずみずしい桃をイメージした季節限定フレーバー。もっちもち食感とともに甘みと香りが広がる。

◆丸亀うどーなつ チョコ味

チョコレート味のチップとココアビスケットを生地に使用し、ココアパウダーときび糖をブレンドした特製チョコレート味パウダーで仕上げる。

◆丸亀うどーなつ きなこ味

きなこときび糖をブレンドし、香ばしさと程よい甘さを楽しめる。

◆丸亀うどーなつ きび糖味

さとうきび由来のまろやかな甘さが特徴の定番フレーバー。

【４つのフレーバーのうどーなつの画像はこちら】

なお、「丸亀うどーなつ チョコ味」は5個入り税込350円、「きなこ味」「きび糖味」は各5個入り税込300円で販売している。