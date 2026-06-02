メ～テレ（名古屋テレビ）

肉や魚を買うたびに目にするプラスチックのトレーにも、中東情勢の影が忍び寄っています。今月から２割以上の値上げに踏み切った、大手メーカーのリサイクル工場を取材しました。

愛知県内に約５０店舗を構えるアオキスーパー。新鮮な食材を求める買い物客で、2日も大にぎわいです。その店の入り口３カ所に置かれた回収箱。

2日も、使い終えたトレーを持ったお客さんが次々と訪れていました。

アオキスーパーで、昨年度に集まった食品トレーは約140トン。2024年度と比べると約14％も増えているといいます。

スーパーなどで集められた食品トレーが向かう先は…

リサイクルをすることで資源の節約ができる

トレーが運び込まれたのは、岐阜県輪之内町にある食品トレー大手「エフピコ」の工場です。

大量のトレーを、白色と色つきに分ける選別作業をする作業員たち。エフピコでは、使用済み食品トレーを回収してリサイクルする取り組みを1990年から続けています。

「環境に対する意識というのが消費者にも根づいてきて確実に回収量が増えてきています」（エフピコサステナビリティ推進室 冨樫 英治さん）

こちらの工場に集まるトレーは、1日約5トン。東海3県や福井、静岡、滋賀などから125万枚ほどが回収されるといいます。

手作業で選別されたトレーは、洗浄された後に細かく砕かれ、リサイクルトレーの原料に使われます。

もともとの原料には石油由来のナフサが使われていますが、リサイクルをすることで、資源の節約ができるといいます。

「日本全国にスーパーマーケットの数が2万3000店舗あるその中で1万1000店舗を超える拠点から回収しています。四角いトレーを出荷している量と回収している量の割合は約30パーセントです」（冨樫さん）

リサイクルトレーを含むトレー製品の価格を値上げ

一方、エフピコでは今月の出荷分から、リサイクルトレーを含むトレー製品の価格を20％以上値上げしました。中東情勢の緊迫化に伴う、資材価格の高騰も理由の一つです。

不透明な情勢が続くなか、冨樫さんは、リサイクルをさらに進める必要があると話します。

「リサイクル原料をもとにしてトレーを作るわけですから新たな原料は使わない、新しい原料を使わない。石油資源の節約にもなっています。原料を調達するには消費者の方のご協力がないと成り立ちませんので、お買い物のついでに使用済みのトレーを店頭に持ってきてほしい」（冨樫さん）