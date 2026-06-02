【セブン‐イレブン】パリパリ･ゴリゴリ食感のチョコミントアイス2品が新登場!
セブン‐イレブンは、「セブンプレミアム ワッフルコーン チョコミント」と「ブラックサンダー チョコミントアイス」を、全国の店舗で6月9日から順次発売する。
価格:288円(税込311.04円)
ベースには、ミントのさわやかさに加え、アイスミルクグレードならではのコク深さを感じられるミントアイスを使用。チョコソースとチョコチップだけでなく、粒チョコを加えることで、チョコの濃厚さと食感を強化した。3種のチョコ素材を使うことで、パリパリ･ゴリゴリとした食感と食べ応えが楽しめる。
ミントアイスは配合にこだわり、清涼感だけでなく厚みのある味わいに仕立てた。ミントのさわやかさを追求しながら、アイスとしておいしく食べられるバランスにこだわった。◆「ブラックサンダー チョコミントアイス」
価格:180円(税込194.40円)
昨年発売し好評だった「ブラックサンダー チョコミントアイス」を再発売する。チョコレートの甘さと、ミントのさわやかな風味を組み合わせ、ブラックサンダーの特徴であるザクザク感と、ミントアイスの清涼感が楽しめる。後味はすっきりとしていながらも、ブラックサンダーならではの味わいも楽しめる。