【あすから】ソン・ユナ、夫の“不倫相手”と親しい関係に…衝撃の愛憎ロマンス 韓国ドラマ『ショーウィンドウ：女王の家』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のソン・ユナ、イ・ソンジェ、チョン・ソミン、2PMのチャンソンが共演する韓国ドラマ『ショーウィンドウ：女王の家』（全16話）が、あす3日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週月〜水 前9：30〜11：30）
【場面ショット】衝撃の愛憎ロマンス…韓国ドラマ『ショーウィンドウ：女王の家』
同作は、夫の不倫相手であることを知らずに、彼女の不倫を応援したある女性の物語を描いたミステリーメロドラマ。当時、韓国ケーブル局Channel Aのドラマ史上、最高視聴率を記録した話題作となる。
夫の裏切りが招く、衝撃の結末…誰もが羨む理想の夫、完璧な家庭、それは全て“見せかけ”だった…。幸せを懸けた2人の女の戦いをスリリングに描く、愛憎ロマンスドラマ。理想の家庭を築く妻が、なぜか夫の愛人を守ろうとする衝撃の展開から物語が加速。ソン・ユナとチョン・ソミンの繊細な表情と緊迫感ある演技が見どころとなっている。
■あらすじ
優しい夫とかわいい子供たちに囲まれ、専業主婦として家族に尽くし幸せな生活を送っていたハン・ソンジュ（ソン・ユナ）。夫を驚かせようとして訪れた出張先で知り合ったミラ（チョン・ソミン）に親切にされる。ソウルに戻ってから2人は偶然再会し意気投合する。親しく過ごすうちにミラの彼氏と自分の夫に共通点が多いことに気付いたソンジュは、ミラと夫の関係を疑い始めるのだが…。
■演出
カン・ソル『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』
パク・デヒ『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』
■脚本
ハン・ボギョン『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』
パク・ヘヨン『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』
■キャスト
ソン・ユナ『ママ〜最後の贈りもの〜』『THE K2〜キミだけを守りたい〜』『優雅な友達』
イ・ソンジェ『王の顔』『魔女宝鑑 〜ホジュン、若き日の恋〜』『赤い風船 〜絡み合う糸〜』
チョン・ソミン『明日もスンリ！』『1%の奇跡〜運命を変える恋〜』『トップスター・ユベク〜同居人はオレ様男子〜』
ファン・チャンソン（2PM）『七日の王妃』『キム秘書はいったい、なぜ？』『だから俺はアンチと結婚した』
【場面ショット】衝撃の愛憎ロマンス…韓国ドラマ『ショーウィンドウ：女王の家』
同作は、夫の不倫相手であることを知らずに、彼女の不倫を応援したある女性の物語を描いたミステリーメロドラマ。当時、韓国ケーブル局Channel Aのドラマ史上、最高視聴率を記録した話題作となる。
■あらすじ
優しい夫とかわいい子供たちに囲まれ、専業主婦として家族に尽くし幸せな生活を送っていたハン・ソンジュ（ソン・ユナ）。夫を驚かせようとして訪れた出張先で知り合ったミラ（チョン・ソミン）に親切にされる。ソウルに戻ってから2人は偶然再会し意気投合する。親しく過ごすうちにミラの彼氏と自分の夫に共通点が多いことに気付いたソンジュは、ミラと夫の関係を疑い始めるのだが…。
■演出
カン・ソル『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』
パク・デヒ『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』
■脚本
ハン・ボギョン『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』
パク・ヘヨン『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』
■キャスト
ソン・ユナ『ママ〜最後の贈りもの〜』『THE K2〜キミだけを守りたい〜』『優雅な友達』
イ・ソンジェ『王の顔』『魔女宝鑑 〜ホジュン、若き日の恋〜』『赤い風船 〜絡み合う糸〜』
チョン・ソミン『明日もスンリ！』『1%の奇跡〜運命を変える恋〜』『トップスター・ユベク〜同居人はオレ様男子〜』
ファン・チャンソン（2PM）『七日の王妃』『キム秘書はいったい、なぜ？』『だから俺はアンチと結婚した』