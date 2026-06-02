松山ケンイチ、マネージャーの力作を暴露「誰が見てもミツハ出てくるヤツ」 ドラマオフショットが“映画ポスター風”に
俳優の松山ケンイチ（41）が1日、自身のXを更新。出演するTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）のオフショットを使った“映画ポスター風画像”を公開し、その完成度の高さと独特な世界観が話題を呼んでいる。
【写真】松山ケンイチが思わずツッコミ！マネージャーの力作『鮨の名は。』
松山は「ありそうで無かった感じ」と切り出し、「僕がロマサガ2でスービエ握ってる間にマネージャーがポスター作ってました」と報告。続けて「マネージャーは完全オリジナルだと胸張ってましたが誰が見てもミツハ出てくるヤツですよね」と、思わずツッコミを入れながら紹介した。
投稿された画像には、水族館の大水槽を背景にしたオフショットをもとに、『鮨の名は。』というタイトルが添えられた映画ポスター風のデザイン。ドラマで共演する永作博美（55）との2ショットが幻想的に加工されており、どこか見覚えのある雰囲気に仕上がっている。
その後、松山は「元画像です」と実際のオフショットも公開。ファンたちはこの写真をさらに加工し、『T.S. 時スシ』『スーシネーター』『スシタニック』『エドマエロマエ』『鮨をにぎれば』など、さまざまな映画パロディ風ポスターを次々と制作。SNS上では大喜利状態となり盛り上がりを見せていた。
コメント欄には「もう勘弁してください。松山さん、最高すぎ」「聞いたことないスシのネタの名前出てくると思います」「公開期待してます」「感動ものでしょうか」「もうー マネージャーさん 大好きだわ」などの声が寄せられている。
【写真】松山ケンイチが思わずツッコミ！マネージャーの力作『鮨の名は。』
松山は「ありそうで無かった感じ」と切り出し、「僕がロマサガ2でスービエ握ってる間にマネージャーがポスター作ってました」と報告。続けて「マネージャーは完全オリジナルだと胸張ってましたが誰が見てもミツハ出てくるヤツですよね」と、思わずツッコミを入れながら紹介した。
その後、松山は「元画像です」と実際のオフショットも公開。ファンたちはこの写真をさらに加工し、『T.S. 時スシ』『スーシネーター』『スシタニック』『エドマエロマエ』『鮨をにぎれば』など、さまざまな映画パロディ風ポスターを次々と制作。SNS上では大喜利状態となり盛り上がりを見せていた。
コメント欄には「もう勘弁してください。松山さん、最高すぎ」「聞いたことないスシのネタの名前出てくると思います」「公開期待してます」「感動ものでしょうか」「もうー マネージャーさん 大好きだわ」などの声が寄せられている。