Prime Video「NBAファイナル2026」豪華出演者 福士蒼汰、CANDY TUNE福山梨乃、チョコプラ松尾駿、持田香織も【一覧】
Prime Video『NBA on Prime』で日本時間6月4日から生配信される「NBAファイナル2026」の豪華出演者が決まった。
【画像】Prime Video「NBA on Prime」ビジュアル
第1戦に子どもの頃からNBAの熱烈なファンの渡邊圭祐、第2戦に小中学校時代にバスケットボールをプレーしていた福士蒼汰がゲスト出演する。また第3戦は、JBA公認E級審判ライセンスをとるほどのCANDY TUNE・福山梨乃が東京スタジオに、ニューヨーク・ニックスファンを公言するチョコレートプラネット・松尾駿が現地から会場の熱気を伝える。また、第5戦には持田香織も登場する。
MCはNBA通のBose（スチャダラパー）、NBAファン歴30年以上のココリコ・田中直樹氏が務める。
『NBA on Prime』NBAファイナル2026配信概要
6月4日（木）午前8時45分
第1戦 ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ
【スタジオ】MC：Bose（スチャダラパー）、進行アシスタント：木村英里、解説：佐々木クリス
ゲスト：渡邊圭祐、ゲスト解説：辻直人（B.LEAGUE 群馬クレインサンダーズ・元日本代表）
【放送席】実況：田中大士、解説：佐々木クリス、ゲスト解説：辻直人
【現地会場】リポーター：松井啓十郎
6月6日（土）午前9時
第2戦 ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ
【スタジオ】MC：Bose（スチャダラパー）、進行アシスタント：木村英里、解説：大西玲央
ゲスト：福士蒼汰
【放送席】実況：近藤祐司、解説：大西玲央
【現地会場】リポーター：松井啓十郎
6月9日（火）午前8時45分
第3戦 サンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックス
【スタジオ】MC：Bose（スチャダラパー）、進行アシスタント：木村英里、解説：佐々木クリス
ゲスト：福山梨乃（CANDY TUNE）
【放送席】実況：田中大士、解説：佐々木クリス
【現地会場】ゲスト：松尾駿（チョコレートプラネット）、解説：松井啓十郎、進行：菜波
6月11日（木）午前9時
第4戦 サンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックス
【スタジオ】MC：田中直樹（ココリコ）、進行アシスタント：木村英里、解説：大西玲央
ゲスト解説：辻直人（B.LEAGUE 群馬クレインサンダーズ・元日本代表）
【放送席】実況：近藤祐司、解説：大西玲央、ゲスト解説：辻直人
【現地会場】解説：松井啓十郎、進行：菜波
6月14日（日）午前9時
第5戦 ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ
【スタジオ】MC：田中直樹（ココリコ）、進行アシスタント：木村英里、解説：佐々木クリス
ゲスト：持田香織
【放送席】実況：田中大士、解説：佐々木クリス
6月17日（水）午前9時
第6戦 サンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックス
【スタジオ】MC：Bose（スチャダラパー）、進行アシスタント：木村英里、解説：大西玲央
【放送席】実況：近藤祐司、解説：大西玲央
6月20日（土）午前9時
第7戦 ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ
【スタジオ】MC：田中直樹（ココリコ）、進行アシスタント：木村英里、解説：佐々木クリス
【放送席】実況：田中大士、解説：佐々木クリス
※日時は全て日本時間
※出演者は変更の場合あり
※4戦先勝につき、第5戦以降は配信を行わない場合あり
【画像】Prime Video「NBA on Prime」ビジュアル
第1戦に子どもの頃からNBAの熱烈なファンの渡邊圭祐、第2戦に小中学校時代にバスケットボールをプレーしていた福士蒼汰がゲスト出演する。また第3戦は、JBA公認E級審判ライセンスをとるほどのCANDY TUNE・福山梨乃が東京スタジオに、ニューヨーク・ニックスファンを公言するチョコレートプラネット・松尾駿が現地から会場の熱気を伝える。また、第5戦には持田香織も登場する。
『NBA on Prime』NBAファイナル2026配信概要
6月4日（木）午前8時45分
第1戦 ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ
【スタジオ】MC：Bose（スチャダラパー）、進行アシスタント：木村英里、解説：佐々木クリス
ゲスト：渡邊圭祐、ゲスト解説：辻直人（B.LEAGUE 群馬クレインサンダーズ・元日本代表）
【放送席】実況：田中大士、解説：佐々木クリス、ゲスト解説：辻直人
【現地会場】リポーター：松井啓十郎
6月6日（土）午前9時
第2戦 ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ
【スタジオ】MC：Bose（スチャダラパー）、進行アシスタント：木村英里、解説：大西玲央
ゲスト：福士蒼汰
【放送席】実況：近藤祐司、解説：大西玲央
【現地会場】リポーター：松井啓十郎
6月9日（火）午前8時45分
第3戦 サンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックス
【スタジオ】MC：Bose（スチャダラパー）、進行アシスタント：木村英里、解説：佐々木クリス
ゲスト：福山梨乃（CANDY TUNE）
【放送席】実況：田中大士、解説：佐々木クリス
【現地会場】ゲスト：松尾駿（チョコレートプラネット）、解説：松井啓十郎、進行：菜波
6月11日（木）午前9時
第4戦 サンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックス
【スタジオ】MC：田中直樹（ココリコ）、進行アシスタント：木村英里、解説：大西玲央
ゲスト解説：辻直人（B.LEAGUE 群馬クレインサンダーズ・元日本代表）
【放送席】実況：近藤祐司、解説：大西玲央、ゲスト解説：辻直人
【現地会場】解説：松井啓十郎、進行：菜波
6月14日（日）午前9時
第5戦 ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ
【スタジオ】MC：田中直樹（ココリコ）、進行アシスタント：木村英里、解説：佐々木クリス
ゲスト：持田香織
【放送席】実況：田中大士、解説：佐々木クリス
6月17日（水）午前9時
第6戦 サンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックス
【スタジオ】MC：Bose（スチャダラパー）、進行アシスタント：木村英里、解説：大西玲央
【放送席】実況：近藤祐司、解説：大西玲央
6月20日（土）午前9時
第7戦 ニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ
【スタジオ】MC：田中直樹（ココリコ）、進行アシスタント：木村英里、解説：佐々木クリス
【放送席】実況：田中大士、解説：佐々木クリス
※日時は全て日本時間
※出演者は変更の場合あり
※4戦先勝につき、第5戦以降は配信を行わない場合あり