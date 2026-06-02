「THE RAMPAGE」のボーカル・吉野北人（29）は2日、自身のXを更新。台風6号の影響で、3日にダイバーシティ東京で開催予定だった1stアルバム「JUKE BOX」発売記念フリーライブが中止となり、急きょインスタライブで歌うことを予告した。

「THE RAMPAGE」の公式サイトなどで、「6/3(水)『HOKUTO 1stアルバム「JUKE BOX」発売記念フリーライブ』開催中止のお知らせ」とし、「6/3(水)に開催を予定しておりました『HOKUTO 1stアルバム「JUKE BOX」発売記念フリーライブ』につきまして、台風6号の関東地方への接近に伴い、誠に残念ながら中止させていただくこととなりました」と中止を発表した。

代替イベントは現時点で未定で、「安全を最優先に考慮した判断となりましたこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」などと伝えた。

吉野は自身のXで「楽しみにしてた皆様、申し訳ございません。皆様の安全を守る為にも明日のイベント中止となりました。本当に申し訳ないです。何が出来るか考えます！」（原文まま）とライブ中止を謝罪した。

また、約1時間後の投稿では「本日、歌います。19:30〜インスタライブにはなりますが」とインスタライブを行うことを告知し、「色々とごめんなさい」と再度謝罪した。