【中継】宮崎県　広渡川、酒谷川で初のレベル4「氾濫危険警報」発表　「大雨」と「土砂災害」の警報も　一部地域に避難指示

台風6号は午後3時40分現在、九州南部を直撃し警報級の大雨となっています。

宮崎市の観光地・青島のホテルから、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

宮崎市の南にある日南市を流れる、広渡川水系の広渡川、酒谷川の2つの川で、初めてのレベル4の「氾濫危険警報」が出されています。

宮崎市においては、レベル3になります「大雨警報」と「土砂災害警報」、加えて「暴風警報」「波浪警報」が出されています。

また、一部の地域では宮崎県内、避難指示も出されています。

窓ガラスの奥では雨が今も非常に強く吹きつけています。

午前9時ごろから雨が強く降り、風も強く吹いている状況です。

周囲をガラスで覆われている場所に来ましたが、音がビュービューと鳴っていて、右から左に雨が流れている様子が分かります。

風上のほうを見てみますと、一気に雨が私たちの方向に向かってきていて、非常に強い雨が降っているのが分かります。

奥のヤシの木を見ると、右から左へと木がしなっていて、風の強さが分かります。

そして地面をたたきつける雨とともに、プールも波打っています。

奥には浜辺もありますが、この観光地、表には一切観光客の姿がありません。

朝から降っている雨は午後3時を過ぎてさらに強くなり、まさに宮崎県内では台風の影響を受けている最中です。