「トラックには無理」「事故の原因になりそう」SNSでは疑問噴出？

2026年4月から、改正道路交通法が施行されたことにともない、道路交通法18条3項において以下のように定められました。

「車両（特定小型原動機付自転車等を除く。）は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等（歩道又は自転車道を通行しているものを除く。）の右側を通過する場合（当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。）において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない」

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つまり、クルマは自転車や電動キックボードなどを追い抜く際、十分な距離を保つ、もしくは徐行しなければならなくなりました。

この十分な間隔について、具体的な数値は法規に明記されていません。

しかし、警察庁が公開する資料には「少なくとも1m程度間隔を空けることが安全です」と記載されています。

また、SNSなどではふらつき等を考慮して1.5m以上の距離を空けることが望ましいとされており、これが通称「1.5mルール」として話題を呼んでいます。

なお、クルマに対し、自転車はできる限り道路の左側端に寄って、車の安全な追い越しに協力しなければならない旨が同法の18条4項に明記されています。

では、「1.5mルール」に対し、SNS上にはどのような声が寄せられているのでしょうか。

まず、「1.5mも離れなきゃいけないって、日本の狭い道路事情には合わなさそう」「この交通ルール、トラックやバスには無理があるでしょ」など、道幅の狭い市街地において間隔を確保することの難しさを訴えたり、大型車の運転に関して懸念したりする声がみられました。

さらに、「これだけ間隔をとったら、むしろ交通事故が起きる原因になりそう」など、無理に1.5mを空けようとする車の動きが危険を招くのではないかと危惧する声も少なくありません。

加えて、新ルールの実効性や取り締まりの難しさを疑問視する意見も多く挙がっています。

「本当に1.5ｍ空けてるか、警察官もわからないのでは」「実際にどれだけ離れればいいのか測れないし、あくまで目安でいいんだよね？」といった、走行中の車両間の距離を正確に測定し取り締まることに対する、難易度の高さを指摘する声も寄せられていました。

一方で、「フラフラしながら走ってる自転車も多いし、仕方ない気もする」など“1.5mルール”を肯定する声のほか、「自転車も、車を追い抜く時は1.5m空けないとダメなんじゃないの？」といった、すり抜け行為に対する不公平感を指摘する声も挙がっています。

※ ※ ※

自転車とクルマの共存を目指して導入された”1.5mルール”ですが、道路環境や利用者の意識が追いつくには時間がかかりそうです。

新たなルールが実際の交通社会でどのように運用され、交通事故の減少に寄与していくのか、今後の取り組みに大きな注目が集まります。