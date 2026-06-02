昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーのホワイトデニム姿に注目が集まっている。

２日までにインスタグラムを更新。「週末は美術館へ。汚れは気になるけれどホワイトデニムって履くとテンションが上がります」（原文ママ）とふんわりと広がった水色のノースリーブのトップスにホワイトデニムを合わせたコーディネートを披露した。

「この日は風がとっても強くて、セットした前髪がばさばさに。チョンチョンしてる癖のある前髪たちの主張がすごい。早く伸びないかな」とつづり、ハッシュタグで「＃３０代ファッション」「＃きれいめカジュアル」「＃デニム」と添えた。

この投稿には「スタイルいいしこのファッションの組み合わせもいいし全部いい」「ホワイトのデニム似合いますね」「コーデが流石（さすが）にうまいですね」「恭子の美しさの主張がすごいよ」「爽やかスタイル、ビューティフル！」「爽やかで素敵です」などの声が寄せられている。

郡司アナは２０１３年に入社し、産休前は「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のニュースコーナーなどを担当。２２年９月にスタートした、同局アナウンサー発のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題になっている。プライベートでは昨年５月に結婚を発表し、８月に第１子妊娠、同１２月に出産を公表した。