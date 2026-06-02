台風6号は種子島と屋久島の間にあって北上しています。九州南部には2日夜はじめごろにかけて最も接近する見込みです。土砂災害や暴風、高波に厳重な警戒が必要です。

台風6号は種子島と屋久島の間にあって、北東に進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートルです。暴風域はありません。

現在、鹿児島県内全域が強風域に入っています。きょう2日夕方に県本土に最接近する見通しです。

2日は奄美大島・古仁屋で34.4メートルの最大瞬間風速を観測したほか、奄美市名瀬と種子島で32メートルの最大瞬間風速を観測しました。

奄美市 午前4時

「奄美市名瀬港近くのホテルです。横殴りの雨、風が強く吹き荒れています」

奄美市 午前7時半

「停電が続ているのでしょうか、信号がついていません」

各地で6月の観測史上1位の最大瞬間風速を観測しました。

また天城町では24時間に降った雨の量が200ミリに達し、平年6月の半分にのぼっています。

屋久島 午前6時半

「午前6時半の屋久島町尾之間です。雨風ともに強さが増してきました」

県内では多いところで1時間に70ミリの非常に激しい雨が予想されています。

奄美地方を除く県内では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

台風は九州南部に2日夜はじめごろにかけて最も接近する見込みです。引き続き土砂災害や暴風、高波に厳重な警戒が必要です。

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