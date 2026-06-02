2児の母・青木裕子、“楽ちん”買ってきた焼き豚で冷やしラーメン弁当「ボリュームあって満足度高い」「子どもが喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】フリーアナウンサーの青木裕子が6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。冷やしラーメン弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「楽ちん」買ってきた焼き豚で冷やしラーメン弁当
青木は「美味しい焼き豚がありましたので、冷やしラーメン弁当です。焼き豚、買ってきたものなので楽ちん弁当です」と紹介し、弁当の写真を投稿。フードジャーのような容器にはラーメン、長方形の弁当箱にはそぼろと枝豆をのせたご飯と、ラーメンのトッピングとして焼き豚やゆで卵などが彩りよく盛り付けられている。また、個包装のつゆも添えてある。
この投稿に、ファンからは「つるっと食べれて最高」「彩りも綺麗でとっても美味しそう」「ボリュームあって満足度高い」「子どもが喜びそう」「この夏に絶対真似したい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「楽ちん」買ってきた焼き豚で冷やしラーメン弁当
◆青木裕子、冷やしラーメン弁当披露
青木は「美味しい焼き豚がありましたので、冷やしラーメン弁当です。焼き豚、買ってきたものなので楽ちん弁当です」と紹介し、弁当の写真を投稿。フードジャーのような容器にはラーメン、長方形の弁当箱にはそぼろと枝豆をのせたご飯と、ラーメンのトッピングとして焼き豚やゆで卵などが彩りよく盛り付けられている。また、個包装のつゆも添えてある。
◆青木裕子の投稿に「ボリュームあって満足度高い」の声
この投稿に、ファンからは「つるっと食べれて最高」「彩りも綺麗でとっても美味しそう」「ボリュームあって満足度高い」「子どもが喜びそう」「この夏に絶対真似したい」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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