沖田愛加、魯肉飯に野菜のオーブン焼き…手料理並ぶ食卓に反響続々「カフェみたい」「器のセンスすごすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/02】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が6月1日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】29歳美人アナ「カフェみたい」魯肉飯にオーブン焼き…豪華手料理話題
沖田は「お家ご飯。友達がたくさん遊びきてくれるありがと」とつづり、自宅での写真を複数枚投稿。テーブルいっぱいに並んだ手料理達を披露している。オシャレな器に盛り付けられたハンバーグに土鍋ご飯、野菜のオーブン焼きに魯肉飯など豪華な手作りごはんとなっている。
この投稿に「手作りなの凄い」「オシャレですね」「お皿までこだわってて素敵」「カフェみたい」「器のセンスすごすぎる」「料理上手ですね」「全部美味しそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人アナ「カフェみたい」魯肉飯にオーブン焼き…豪華手料理話題
◆沖田愛加、手作りのおうちごはん
沖田は「お家ご飯。友達がたくさん遊びきてくれるありがと」とつづり、自宅での写真を複数枚投稿。テーブルいっぱいに並んだ手料理達を披露している。オシャレな器に盛り付けられたハンバーグに土鍋ご飯、野菜のオーブン焼きに魯肉飯など豪華な手作りごはんとなっている。
◆沖田愛加の投稿に反響
この投稿に「手作りなの凄い」「オシャレですね」「お皿までこだわってて素敵」「カフェみたい」「器のセンスすごすぎる」「料理上手ですね」「全部美味しそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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