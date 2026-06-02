2児の母・安めぐみ、旬の食材並ぶ食卓公開「優しいお料理ばかり」「いつも健康的で憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】タレントの安めぐみが6月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。料理が並ぶ食卓を公開した。
【写真】人気芸人の44歳妻「健康的」旬の食材並ぶ食卓公開
安は「とうもろこしが甘くて美味しい」と添え、食卓の写真を投稿。粒がふっくらと仕上がったとうもろこしやスライスしたトマトなど旬の食材を使った料理に汁物を添えた健康的な食卓を披露し、「今日から6月ですね」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで彩りも豊か」「優しいお料理ばかり」「栄養満点で体にも良さそう」「いつも健康的で憧れる」「理想的なごはん」などの声が上がっている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の44歳妻「健康的」旬の食材並ぶ食卓公開
◆安めぐみ、旬の食材並ぶ食卓披露
安は「とうもろこしが甘くて美味しい」と添え、食卓の写真を投稿。粒がふっくらと仕上がったとうもろこしやスライスしたトマトなど旬の食材を使った料理に汁物を添えた健康的な食卓を披露し、「今日から6月ですね」とつづっている。
◆安めぐみの投稿に「優しいお料理ばかり」の声
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで彩りも豊か」「優しいお料理ばかり」「栄養満点で体にも良さそう」「いつも健康的で憧れる」「理想的なごはん」などの声が上がっている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】