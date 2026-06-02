土屋太鳳、姉・炎伽＆弟・神葉とのきょうだいショットに反響「腰の高さレベチ」「美男美女」
【モデルプレス＝2026/06/02】女優の土屋太鳳が5月31日、自身のInstagramを更新。姉で女優の土屋炎伽と弟で声優の土屋神葉との3ショットを公開した。
【写真】31歳国民的女優「腰の高さレベチ」きょうだいショット披露
太鳳は「明日も写真のせるのですが、この写真は子どもの頃の感じにすごく近いので」と添え、プロジェクションマッピングが施された建物を背に撮影した写真を投稿。カメラを見つめて微笑む炎伽と神葉に挟まれ、カメラから目線を外して笑顔を見せる太鳳の姿が収められており、仲睦まじいきょうだいショットとなっている。「私だけ、違うとこ見てる」とし「たーお、という姉の声が聞こえてきそうです」とお茶目につづっている。
この投稿は「美男美女で眼福」「腰の高さレベチ」「仲良し感伝わる」「可愛いが渋滞」「圧倒的なオーラ放ってる」「自然な笑顔が素敵すぎ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】31歳国民的女優「腰の高さレベチ」きょうだいショット披露
◆土屋太鳳、土屋炎伽＆土屋神葉とのきょうだいショット披露
太鳳は「明日も写真のせるのですが、この写真は子どもの頃の感じにすごく近いので」と添え、プロジェクションマッピングが施された建物を背に撮影した写真を投稿。カメラを見つめて微笑む炎伽と神葉に挟まれ、カメラから目線を外して笑顔を見せる太鳳の姿が収められており、仲睦まじいきょうだいショットとなっている。「私だけ、違うとこ見てる」とし「たーお、という姉の声が聞こえてきそうです」とお茶目につづっている。
◆土屋太鳳の投稿に「美男美女で眼福」と反響
この投稿は「美男美女で眼福」「腰の高さレベチ」「仲良し感伝わる」「可愛いが渋滞」「圧倒的なオーラ放ってる」「自然な笑顔が素敵すぎ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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