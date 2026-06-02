メインシナリオ・・・レンジ放れを待つ、上値は21日線がポイント。5月15日に21日線を下抜き、調整安場面となった。19日に0.7080まで下落後、もみ合いとなり、現状、下値は0.7080，上値は21日線がある0.7183付近でのレンジ相場となっている。レンジ放れに注目したい。上値は21日線がある0.7183がポイントになる。これに成功すれば、節目の0.7200を試そう。0.72台を回復すると、節目の0.7250や5月6日に付けた年初来高値の0.7278が視野に入る。



サブシナリオ・・・一方、下値は5月19日の安値0.7080に注目したい。安値更新となれば、節目の0.7000の攻防になる。0.7000も割り込むようなら、４月13日の安値0.6986や節目の0.6900を試そう。



MINKABU PRESS

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