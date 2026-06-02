中川翔子 （C）ORICON NewS inc.

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　タレントの中川翔子が2日、自身のインスタグラムを更新。母・桂子さんの大親友だという、元おニャン子クラブの名越美香が遊びに来たことを報告し、双子を抱いた集合ショットを公開した。

【写真】「懐かしすぎます！」中川翔子と双子を抱いた元おニャン子クラブ・名越美香

　中川は「ニコニコお兄ちゃんが人見知りはじまった！香港から桂子さんの大親友　おニャン子クラブの名越美香さんが遊びに来てくれたけど　見たことない顔で泣く！これも成長かわいい　ママに甘えました　弟くんは平気だねぇ」とつづり、名越が長男を抱き、中川が次男を抱いた4ショットを披露している。

　ほかにも人見知りが始まったという長男が、名越に抱かれて泣いている様子や、眉間にシワを寄せた長男に頬を寄せる名越との2ショットなど、愛らしい瞬間を捉えた写真を公開した。

　この投稿に、コメント欄には「おニャン子の名越美香さん懐かしすぎます！面影残しながら…キレイです〜」「双子ちゃんお目目パッチリでむっちゃかわいい」「お母様の桂子さんの大親友だったとは！」「ニャンギラス懐かしい」「懐かしい〜！相変わらず、お綺麗ですね」などと、桂子さんの交友関係に驚く声や、名越に懐かしむ声が多く寄せられている。