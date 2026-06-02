歌手の菅原洋一さんが、5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため死去したことが分かった。日本歌手協会が発表した。92歳だった。本人、遺族の希望により、1日に家族葬を執り行った。お別れの会は予定していない。

下記はオリコン調べによる、シングル累積売上枚数トップ3。1969年（昭44）12月に発売された「今日でお別れ」は、オリコン週間シングルランキング最高2位、累積売り上げ63万枚を記録。2位は1970年（昭45）8月発売の「愛のフィナーレ」で最高29位、累積売り上げ12・7万枚。3位は1971年（昭46）11月発売の「忘れな草をあなたに」で、最高37位、累積売り上げ6・1万枚。「オリコン週間シングルランキング」は1968年（昭43）1月4日付からスタート。

ほか「愛の嵐」などのヒットソングを生み、1975年（昭50）には「乳母車」で「東京音楽祭」歌唱賞、1982年（昭57）にはアルバム「ホテル〜それぞれの人生」で「第24回日本レコード大賞」企画賞を受賞した。

◆菅原洋一（すがわら・よういち）本名同じ。1933年（昭8）8月21日生まれ、兵庫県加古川市出身。国立音大声楽科卒。NHK紅白歌合戦は67年から22年連続出場。タンゴ、流行歌、童謡などさまざまなジャンルを歌った。19年に文化庁長官表彰。愛称は「ハンバーグ」。血液型B。