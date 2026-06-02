　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

73108.45　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
70549.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
69655.80　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
68452.91　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
67266.43　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

66734.24　　★日経平均株価2日終値

65825.62　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
65781.12　　6日移動平均線
64877.05　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
63797.37　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
63756.82　　均衡表転換線(日足)
63339.07　　新値三本足陰転値
62926.38　　均衡表基準線(日足)
62487.67　　25日移動平均線
61101.57　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
60194.11　　均衡表転換線(週足)
60098.29　　ボリンジャー:-1σ(25日)
59141.83　　13週移動平均線
57945.80　　75日移動平均線
57937.53　　均衡表基準線(週足)
57708.91　　ボリンジャー:-2σ(25日)
56552.03　　均衡表雲上限(日足)
56377.52　　26週移動平均線
55319.53　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55133.56　　均衡表雲下限(日足)
54486.29　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51933.75　　200日移動平均線
51653.48　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49830.75　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03　　均衡表雲上限(週足)
46929.43　　ボリンジャー:-2σ(26週)
45175.21　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42205.38　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.61(前日90.09)
ST.Slow(9日)　　90.05(前日85.67)

ST.Fast(13週)　 97.53(前日97.97)
ST.Slow(13週)　 94.04(前日94.19)

［2026年6月2日］

株探ニュース