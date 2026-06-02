【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(2日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
73108.45 ボリンジャー:＋3σ(13週)
70549.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)
69655.80 ボリンジャー:＋3σ(25日)
68452.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)
67266.43 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66734.24 ★日経平均株価2日終値
65825.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)
65781.12 6日移動平均線
64877.05 ボリンジャー:＋1σ(25日)
63797.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63756.82 均衡表転換線(日足)
63339.07 新値三本足陰転値
62926.38 均衡表基準線(日足)
62487.67 25日移動平均線
61101.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60194.11 均衡表転換線(週足)
60098.29 ボリンジャー:-1σ(25日)
59141.83 13週移動平均線
57945.80 75日移動平均線
57937.53 均衡表基準線(週足)
57708.91 ボリンジャー:-2σ(25日)
56552.03 均衡表雲上限(日足)
56377.52 26週移動平均線
55319.53 ボリンジャー:-3σ(25日)
55133.56 均衡表雲下限(日足)
54486.29 ボリンジャー:-1σ(13週)
51933.75 200日移動平均線
51653.48 ボリンジャー:-1σ(26週)
49830.75 ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03 均衡表雲上限(週足)
46929.43 ボリンジャー:-2σ(26週)
45175.21 ボリンジャー:-3σ(13週)
42205.38 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.61(前日90.09)
ST.Slow(9日) 90.05(前日85.67)
ST.Fast(13週) 97.53(前日97.97)
ST.Slow(13週) 94.04(前日94.19)
［2026年6月2日］
株探ニュース
73108.45 ボリンジャー:＋3σ(13週)
70549.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)
69655.80 ボリンジャー:＋3σ(25日)
68452.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)
67266.43 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66734.24 ★日経平均株価2日終値
65825.62 ボリンジャー:＋2σ(26週)
65781.12 6日移動平均線
64877.05 ボリンジャー:＋1σ(25日)
63797.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63756.82 均衡表転換線(日足)
63339.07 新値三本足陰転値
62926.38 均衡表基準線(日足)
62487.67 25日移動平均線
61101.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)
60194.11 均衡表転換線(週足)
60098.29 ボリンジャー:-1σ(25日)
59141.83 13週移動平均線
57945.80 75日移動平均線
57937.53 均衡表基準線(週足)
57708.91 ボリンジャー:-2σ(25日)
56552.03 均衡表雲上限(日足)
56377.52 26週移動平均線
55319.53 ボリンジャー:-3σ(25日)
55133.56 均衡表雲下限(日足)
54486.29 ボリンジャー:-1σ(13週)
51933.75 200日移動平均線
51653.48 ボリンジャー:-1σ(26週)
49830.75 ボリンジャー:-2σ(13週)
47461.03 均衡表雲上限(週足)
46929.43 ボリンジャー:-2σ(26週)
45175.21 ボリンジャー:-3σ(13週)
42205.38 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 95.61(前日90.09)
ST.Slow(9日) 90.05(前日85.67)
ST.Fast(13週) 97.53(前日97.97)
ST.Slow(13週) 94.04(前日94.19)
［2026年6月2日］
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