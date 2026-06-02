　6月2日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2643銘柄。東証終値比で上昇は1322銘柄、下落は1213銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが81銘柄、値下がりは138銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は270円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3547>　ユニシアＨＤ　　　 2000　　+421（ +26.7%）
2位 <5280>　ヨシコン　　　　　 2500　　+391（ +18.5%）
3位 <4579>　ラクオリア　　　　　555　　 +41（　+8.0%）
4位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.2　　+0.2（　+3.3%）
5位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　285　　　+9（　+3.3%）
6位 <9704>　アゴーラＨＧ　　　 27.8　　+0.8（　+3.0%）
7位 <7709>　クボテック　　　　 69.9　　+1.9（　+2.8%）
8位 <2667>　イメージワン　　　　170　　　+4（　+2.4%）
9位 <8214>　ＡＯＫＩＨＤ　　　 1600　　 +37（　+2.4%）
10位 <556A>　犬猫生活　　　　　 3075　　 +65（　+2.2%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6834>　精工技研　　　　　22980　 -2940（ -11.3%）
2位 <9331>　キャスター　　　　920.1　 -78.9（　-7.9%）
3位 <6678>　テクノメデカ　　　 1846　　-153（　-7.7%）
4位 <4599>　ステムリム　　　　　270　　 -22（　-7.5%）
5位 <4750>　ダイサン　　　　　527.2　 -41.8（　-7.3%）
6位 <3778>　さくらネット　　　 2737　　-178（　-6.1%）
7位 <6656>　インスペック　　　　980　　 -58（　-5.6%）
8位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2469　-119.5（　-4.6%）
9位 <157A>　Ｇモンスター　　　　830　　 -36（　-4.2%）
10位 <4406>　日理化　　　　　　210.1　　-8.9（　-4.1%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2802>　味の素　　　　　 5304.7　 +42.7（　+0.8%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3720　 +29.0（　+0.8%）
3位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 8684.9　 +52.9（　+0.6%）
4位 <7012>　川重　　　　　　　 2840　 +17.0（　+0.6%）
5位 <7011>　三菱重　　　　　　 3536　 +20.0（　+0.6%）
6位 <7201>　日産自　　　　　　367.6　　+2.0（　+0.5%）
7位 <3659>　ネクソン　　　　 2327.4　 +11.9（　+0.5%）
8位 <4755>　楽天グループ　　　783.9　　+3.9（　+0.5%）
9位 <8035>　東エレク　　　　　53977　　+267（　+0.5%）
10位 <8801>　三井不　　　　　　 1518　　+7.5（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2469　-119.5（　-4.6%）
2位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 3503　 -64.0（　-1.8%）
3位 <4506>　住友ファーマ　　　 1470　 -24.0（　-1.6%）
4位 <285A>　キオクシア　　　　76500　 -1040（　-1.3%）
5位 <6361>　荏原　　　　　　 5316.9　 -40.1（　-0.7%）
6位 <4062>　イビデン　　　　　20990　　-145（　-0.7%）
7位 <6976>　太陽誘電　　　　　16120　　-105（　-0.6%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2176.1　 -12.9（　-0.6%）
9位 <3407>　旭化成　　　　　 1732.4　 -10.1（　-0.6%）
10位 <9532>　大ガス　　　　　 5368.6　 -30.4（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース