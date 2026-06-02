[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1322銘柄・下落1213銘柄（東証終値比）
6月2日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2643銘柄。東証終値比で上昇は1322銘柄、下落は1213銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが81銘柄、値下がりは138銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は270円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3547> ユニシアＨＤ 2000 +421（ +26.7%）
2位 <5280> ヨシコン 2500 +391（ +18.5%）
3位 <4579> ラクオリア 555 +41（ +8.0%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 +0.2（ +3.3%）
5位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 285 +9（ +3.3%）
6位 <9704> アゴーラＨＧ 27.8 +0.8（ +3.0%）
7位 <7709> クボテック 69.9 +1.9（ +2.8%）
8位 <2667> イメージワン 170 +4（ +2.4%）
9位 <8214> ＡＯＫＩＨＤ 1600 +37（ +2.4%）
10位 <556A> 犬猫生活 3075 +65（ +2.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6834> 精工技研 22980 -2940（ -11.3%）
2位 <9331> キャスター 920.1 -78.9（ -7.9%）
3位 <6678> テクノメデカ 1846 -153（ -7.7%）
4位 <4599> ステムリム 270 -22（ -7.5%）
5位 <4750> ダイサン 527.2 -41.8（ -7.3%）
6位 <3778> さくらネット 2737 -178（ -6.1%）
7位 <6656> インスペック 980 -58（ -5.6%）
8位 <7013> ＩＨＩ 2469 -119.5（ -4.6%）
9位 <157A> Ｇモンスター 830 -36（ -4.2%）
10位 <4406> 日理化 210.1 -8.9（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 5304.7 +42.7（ +0.8%）
2位 <7453> 良品計画 3720 +29.0（ +0.8%）
3位 <9984> ＳＢＧ 8684.9 +52.9（ +0.6%）
4位 <7012> 川重 2840 +17.0（ +0.6%）
5位 <7011> 三菱重 3536 +20.0（ +0.6%）
6位 <7201> 日産自 367.6 +2.0（ +0.5%）
7位 <3659> ネクソン 2327.4 +11.9（ +0.5%）
8位 <4755> 楽天グループ 783.9 +3.9（ +0.5%）
9位 <8035> 東エレク 53977 +267（ +0.5%）
10位 <8801> 三井不 1518 +7.5（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7013> ＩＨＩ 2469 -119.5（ -4.6%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3503 -64.0（ -1.8%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1470 -24.0（ -1.6%）
4位 <285A> キオクシア 76500 -1040（ -1.3%）
5位 <6361> 荏原 5316.9 -40.1（ -0.7%）
6位 <4062> イビデン 20990 -145（ -0.7%）
7位 <6976> 太陽誘電 16120 -105（ -0.6%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2176.1 -12.9（ -0.6%）
9位 <3407> 旭化成 1732.4 -10.1（ -0.6%）
10位 <9532> 大ガス 5368.6 -30.4（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の2日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3547> ユニシアＨＤ 2000 +421（ +26.7%）
2位 <5280> ヨシコン 2500 +391（ +18.5%）
3位 <4579> ラクオリア 555 +41（ +8.0%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 +0.2（ +3.3%）
5位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 285 +9（ +3.3%）
6位 <9704> アゴーラＨＧ 27.8 +0.8（ +3.0%）
7位 <7709> クボテック 69.9 +1.9（ +2.8%）
8位 <2667> イメージワン 170 +4（ +2.4%）
9位 <8214> ＡＯＫＩＨＤ 1600 +37（ +2.4%）
10位 <556A> 犬猫生活 3075 +65（ +2.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6834> 精工技研 22980 -2940（ -11.3%）
2位 <9331> キャスター 920.1 -78.9（ -7.9%）
3位 <6678> テクノメデカ 1846 -153（ -7.7%）
4位 <4599> ステムリム 270 -22（ -7.5%）
5位 <4750> ダイサン 527.2 -41.8（ -7.3%）
6位 <3778> さくらネット 2737 -178（ -6.1%）
7位 <6656> インスペック 980 -58（ -5.6%）
8位 <7013> ＩＨＩ 2469 -119.5（ -4.6%）
9位 <157A> Ｇモンスター 830 -36（ -4.2%）
10位 <4406> 日理化 210.1 -8.9（ -4.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 5304.7 +42.7（ +0.8%）
2位 <7453> 良品計画 3720 +29.0（ +0.8%）
3位 <9984> ＳＢＧ 8684.9 +52.9（ +0.6%）
4位 <7012> 川重 2840 +17.0（ +0.6%）
5位 <7011> 三菱重 3536 +20.0（ +0.6%）
6位 <7201> 日産自 367.6 +2.0（ +0.5%）
7位 <3659> ネクソン 2327.4 +11.9（ +0.5%）
8位 <4755> 楽天グループ 783.9 +3.9（ +0.5%）
9位 <8035> 東エレク 53977 +267（ +0.5%）
10位 <8801> 三井不 1518 +7.5（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7013> ＩＨＩ 2469 -119.5（ -4.6%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3503 -64.0（ -1.8%）
3位 <4506> 住友ファーマ 1470 -24.0（ -1.6%）
4位 <285A> キオクシア 76500 -1040（ -1.3%）
5位 <6361> 荏原 5316.9 -40.1（ -0.7%）
6位 <4062> イビデン 20990 -145（ -0.7%）
7位 <6976> 太陽誘電 16120 -105（ -0.6%）
8位 <4661> ＯＬＣ 2176.1 -12.9（ -0.6%）
9位 <3407> 旭化成 1732.4 -10.1（ -0.6%）
10位 <9532> 大ガス 5368.6 -30.4（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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