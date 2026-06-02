ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症で都内1人搬送 70代男性、命に別状なし 東京消防庁 【速報】熱中症で都内1人搬送 70代男性、命に別状なし 東京消防庁 【速報】熱中症で都内1人搬送 70代男性、命に別状なし 東京消防庁 2026年6月2日 16時28分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東京消防庁によりますと、きょう（2日）これまでに都内では、熱中症で1人が搬送されたということです。搬送されたのは、70代の男性で命に別状はないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 【台風6号】沖縄に接近中 あす朝にも九州接近 宮崎・鹿児島・奄美では線状降水帯発生のおそれ 西日本は火曜〜水曜、東日本は水曜がピークか 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, フローリング, 神奈川, 葬祭, 在宅医療, 葬儀, 墓, 置床工事, 射出成形機, 大船