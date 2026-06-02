カラタチ＆福留光帆、地上波初冠番組スタート 推しが卒業→新たな推しを探すロケへ【初回収録後インタビューあり】
お笑いコンビ・カラタチ（前田壮太、大山和也）と、元AKB48メンバーでタレントの福留光帆による地上波初冠番組『カラタチ福留ワンナイト』が、1日深夜にスタートした（テレビ朝日／毎週月曜 深2：45 ※一部地域を除く）。
【番組カット】美女トレーナーのボディに目が行くカラタチ前田
番組は、“推し”の卒業で生きがいを失ったカラタチが、競艇や釣りなど多くの趣味を持つ福留と共に新たな推しを探すロケバラエティ。ナイトスポットやイケてる場所に訪れては未知の体験に挑む中で、はたしてカラタチは推しを見つけられるのか？それとも“ワンナイト”で終わってしまうのか？
初回にカラタチ＆福留が訪れたのは、美女トレーナーだらけのパーソナルジム。スタイル抜群の美女トレーナーたちに3人は大興奮。指名した美女トレーナーとのマンツーマントレーニングでバキバキになったカラタチは、新たな推しを見つけることができるのか。
■カラタチ 初回収録後インタビュー
――地上波初冠番組が始まりました。心境をお聞かせください。
大山：最初ドッキリだと思ってたから、初回収録が終わって「あ、これほんとなんだ」と思いました。賞レースで結果出したりドッキリ引っかかったりを経験しないまま、ぜんぶをすっ飛ばして冠まで来ちゃったから…。裏ルートで来たと言うか…。
前田：アイドルでいえば、“Zepp”とか経験せずに武道館行くみたいなこと。
大山：でも裏口から入れてもらうためには福留さんの力が必要だったという…。やっぱカラタチだけでは画がもたない。
前田：カラタチだけだったら“よしもと漫才劇場”のYouTubeチャンネルみたいな感じになってた。
―― 福留光帆さんの印象はいかがでしたか？
前田：話してわかったけど、福留さんもこっち側の人間だったからね。
大山：そう！僕は初めて会ったわけですけど、カメラが回ってないところでもラフな感じで話しかけてくれて。収録終わりもスタッフさん交えてず〜っと雑談してて…。
前田：福留さんが“オヤジ転がし”なんだよ。おじさんたち皆、笑顔になってた。
大山：そうね。やっぱ競艇場とかに営業行ったりするとおじさんがぶわ〜っと群がってくるみたいに言ってたけど、ちょっと気持ちわかるよな。俺と前田もあとちょっとでいかれるところだった…。
前田：これ最終回で俺たち「今後の推しは福留さんです」ってなる可能性あるよ。
大山：（笑）。まだ初回ですので、４回の放送を通してカラタチがテレビにどうなじんでいくのか？そして福留さんとの距離がどれくらい近くなっていくのか？見届けていただければと思います。
――初回は美女トレーナーだらけのパーソナルジム「ドラゴンジム」でのロケでした。
大山：世の中にはあんなサービスもあるんだって言うね…。
前田：ジムって１回入会しても行かなくなるって皆よく言うけど、あそこだったら行っちゃうもんね。
大山：行っちゃうね…。“もえあず”に似てるかわいいトレーナーさんがいたんですよ…。
前田：本人はピンと来てなかったけどね（笑）
大山：ずっとニコニコニコニコされていて…。“もえあず”に会いたいね、“もえあず”に…。いや〜、本当に最高の空間だったんで、そこらへんもお楽しみいただきつつ、オタクたちが一軍トレーナーたちとどう絡んでいくのか？見どころとなっています。
大山・前田：是非、ご視聴よろしくお願いします！
■福留光帆 初回収録後インタビュー
―― カラタチさんとの初冠番組『カラタチ福留ワンナイト』、初回収録を終えてみていかがでしたか？
福留：すごいタイトル…（笑）。カラタチさんとは、前田さんとはお会いしたことがあったんですけど、お2人との共演は初めてで、どんな感じになるか不安だったのですが、そんな不安は全くいらなかったなと…。めっちゃいい意味で、思ったより楽しかったです（笑）。冠番組をやらせてもらうのは私も初めてなので、ここから本当に大事に大事に育てて、番組を大きくしていけたらなとすごく思います。
―― 美女トレーナーだらけのパーソナルジム「ドラゴンジム」はいかがでしたか？
福留：カラタチお二人の「良いところ」がいっぱい出てたな〜って思いました（笑）。あれ見た人は皆行きたくなるんじゃないですか？男性はもちろん、私は女の子ですけど、鼻の下めちゃめちゃ伸びちゃったので。見どころは、トレーナーさんの顔とおっぱいです（笑）
―― カラタチさんの印象はいかがでしたか？
福留：すごく合いそうです。私もオタク気質なところがあって、陰キャ陽キャで分けると陰の方。卑屈だけど若干世界を舐めているところとか、学生時代、授業中「もしいま悪役が入ってきたら？」とか妄想してそうなところとか、似てそう。カラタチのお2人とは人間として同じ星の感じがするので、もっとお2人と仲良くなりつつ、“ワンナイト”で番組を終わらせないように頑張りたいと思います（笑）
―― 最後に視聴者に向けて一言お願いします。
福留：カラタチさんと福留光帆の初の冠番組『カラタチ福留ワンナイト』。この番組自体も“ワンナイト”で終わらせたくないですし、皆さんに見ていただくのも“ワンナイト”で終わらせたくないので、どうか私を選んでください。よろしくお願いします！
【番組カット】美女トレーナーのボディに目が行くカラタチ前田
番組は、“推し”の卒業で生きがいを失ったカラタチが、競艇や釣りなど多くの趣味を持つ福留と共に新たな推しを探すロケバラエティ。ナイトスポットやイケてる場所に訪れては未知の体験に挑む中で、はたしてカラタチは推しを見つけられるのか？それとも“ワンナイト”で終わってしまうのか？
■カラタチ 初回収録後インタビュー
――地上波初冠番組が始まりました。心境をお聞かせください。
大山：最初ドッキリだと思ってたから、初回収録が終わって「あ、これほんとなんだ」と思いました。賞レースで結果出したりドッキリ引っかかったりを経験しないまま、ぜんぶをすっ飛ばして冠まで来ちゃったから…。裏ルートで来たと言うか…。
前田：アイドルでいえば、“Zepp”とか経験せずに武道館行くみたいなこと。
大山：でも裏口から入れてもらうためには福留さんの力が必要だったという…。やっぱカラタチだけでは画がもたない。
前田：カラタチだけだったら“よしもと漫才劇場”のYouTubeチャンネルみたいな感じになってた。
―― 福留光帆さんの印象はいかがでしたか？
前田：話してわかったけど、福留さんもこっち側の人間だったからね。
大山：そう！僕は初めて会ったわけですけど、カメラが回ってないところでもラフな感じで話しかけてくれて。収録終わりもスタッフさん交えてず〜っと雑談してて…。
前田：福留さんが“オヤジ転がし”なんだよ。おじさんたち皆、笑顔になってた。
大山：そうね。やっぱ競艇場とかに営業行ったりするとおじさんがぶわ〜っと群がってくるみたいに言ってたけど、ちょっと気持ちわかるよな。俺と前田もあとちょっとでいかれるところだった…。
前田：これ最終回で俺たち「今後の推しは福留さんです」ってなる可能性あるよ。
大山：（笑）。まだ初回ですので、４回の放送を通してカラタチがテレビにどうなじんでいくのか？そして福留さんとの距離がどれくらい近くなっていくのか？見届けていただければと思います。
――初回は美女トレーナーだらけのパーソナルジム「ドラゴンジム」でのロケでした。
大山：世の中にはあんなサービスもあるんだって言うね…。
前田：ジムって１回入会しても行かなくなるって皆よく言うけど、あそこだったら行っちゃうもんね。
大山：行っちゃうね…。“もえあず”に似てるかわいいトレーナーさんがいたんですよ…。
前田：本人はピンと来てなかったけどね（笑）
大山：ずっとニコニコニコニコされていて…。“もえあず”に会いたいね、“もえあず”に…。いや〜、本当に最高の空間だったんで、そこらへんもお楽しみいただきつつ、オタクたちが一軍トレーナーたちとどう絡んでいくのか？見どころとなっています。
大山・前田：是非、ご視聴よろしくお願いします！
■福留光帆 初回収録後インタビュー
―― カラタチさんとの初冠番組『カラタチ福留ワンナイト』、初回収録を終えてみていかがでしたか？
福留：すごいタイトル…（笑）。カラタチさんとは、前田さんとはお会いしたことがあったんですけど、お2人との共演は初めてで、どんな感じになるか不安だったのですが、そんな不安は全くいらなかったなと…。めっちゃいい意味で、思ったより楽しかったです（笑）。冠番組をやらせてもらうのは私も初めてなので、ここから本当に大事に大事に育てて、番組を大きくしていけたらなとすごく思います。
―― 美女トレーナーだらけのパーソナルジム「ドラゴンジム」はいかがでしたか？
福留：カラタチお二人の「良いところ」がいっぱい出てたな〜って思いました（笑）。あれ見た人は皆行きたくなるんじゃないですか？男性はもちろん、私は女の子ですけど、鼻の下めちゃめちゃ伸びちゃったので。見どころは、トレーナーさんの顔とおっぱいです（笑）
―― カラタチさんの印象はいかがでしたか？
福留：すごく合いそうです。私もオタク気質なところがあって、陰キャ陽キャで分けると陰の方。卑屈だけど若干世界を舐めているところとか、学生時代、授業中「もしいま悪役が入ってきたら？」とか妄想してそうなところとか、似てそう。カラタチのお2人とは人間として同じ星の感じがするので、もっとお2人と仲良くなりつつ、“ワンナイト”で番組を終わらせないように頑張りたいと思います（笑）
―― 最後に視聴者に向けて一言お願いします。
福留：カラタチさんと福留光帆の初の冠番組『カラタチ福留ワンナイト』。この番組自体も“ワンナイト”で終わらせたくないですし、皆さんに見ていただくのも“ワンナイト”で終わらせたくないので、どうか私を選んでください。よろしくお願いします！