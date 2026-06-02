俳優の泉ピン子（７８）が２日、都内で「ピン！として逝くのもいいじゃない ピン子７８歳、最後に残したい言葉」（徳間書店）の刊行を記念した記者会見を行った。

長年にわたり第一線で活躍を続けるピン子が「集大成」として家族の記憶、芸能界、夫婦のかたち、これからのことを書き上げた。「死んでいく前に言っておきたいのは、金は持っておいたほうがいい。使っちゃったから」と語った。

現在の日本についても「嫌な世の中になってきて、日本がこんなに低迷するとは思わなかった」と心配。自身についても「やっぱり足が衰えてきた。足だけですね」と明かしつつ、「きたえておかないと」と語った。

さらに「もし私が先に死んだら誰に（遺産を）やるのも嫌だから。皿一枚やるのも嫌だから」と宣言。「もし死んだらと思ったら怖いですよ。親戚のラーメン一杯もおごってもらったことないやつに（遺産が）いくと思うと怖い。嫌なこった」と言い切った。

長年、芸能界を生き抜いてきたピン子は芸能人にも助言。今作で主張したいこととして「正直に生きていけ。悪いことしちゃだめ。芸能人、気をつけろ。悪いやつは芸能界にいる」と冗談っぽく語った。

昨年発売の「終活やーめた。元祖バッシングの女王の『ピンチを福に転じる』思考法」（講談社）の会見でも３０分予定のところを約５０分間“独演”しており、今年も約３０分予定の会見の時間を大幅に超え、約５０分間語り尽くした。