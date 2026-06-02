所属女優、尾碕真花（25）の退所騒動をめぐって、オスカープロモーションは2日、公式ホームページで新たに声明を発表した。

前日1日に自身のインスタグラムで退所を発表した尾碕はこの日朝、決断に至った理由を投稿。その中で「到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました」と記していた。これを受けてオスカープロモーションは「当社は、犯罪に該当し得る行為を一切行っておらず、尾碕真花による発信は事実と異なるものです」と尾碕の主張を完全に否定した。

同社は現在も専属マネジメント契約が継続中で、解除に合意した事実もないと説明している。尾碕の代理人を務める依田俊一弁護士もこの日正午に、自身のXを更新。「専属マネジメント契約は一般に準委任契約とされており、中途解約を制限する規定がない場合はいつでも解除できるのが民法及び過去の裁判例から明らかです。尾碕氏と所属事務所の間の専属マネジメント契約は途中解約を制限する規定はなく、いつでも解除できるものです」と見解を示した。

この発言についても、オスカープロモーションは「当社の見解とは全く異なる一方的かつ独自な見解であって、何ら根拠はないもの」と両断。顧問弁護士の助言のもと対応しているとし「本件に関して、昨日お知らせしたとおり、尾碕真花に対して法的措置をとることを検討しておりますが、それに加えて、当社の業務に重大な支障を与え得る行為が確認された場合、正当な措置を講じてまいります」と結んだ。