「似合う服が変わってきた…？」40代以降が見直したい“姿勢と体の重心”の整え方
昔は普通に着こなせていた服が、「最近なんだかしっくりこない」と感じることありませんか？体重は大きく変わっていなくても、40代以降は姿勢や体の重心バランスが変化。その結果、同じ服でも“重たく見える”“疲れて見える”印象につながることがあるのです。そこで今回は、40代・50代が見直したい“姿勢と体の重心”の整え方について紹介します。
“なんとなく似合わない”は重心バランスが変わっているから？
40代以降は、スマホやデスクワークの影響で、肩が前に入りやすくなる人も少なくありません。特に背中が丸まり、重心が下がると、服まで重たく見えやすくなることも。また、以前はおしゃれに見えていたオーバーサイズ服が、急に“だらしなく見える”ように感じることもあるでしょう。
“ラクな服だけ”に偏るとバランスが重たく見えるように
40代以降、締め付け感の少ない“ラクな服”を選びたくなってきていませんか？もちろん快適さは大切ですが、全身が“ゆるいシルエット”になると、重心まで下がって見えることも。特に黒のオーバーサイズばかり続くと、重見えに繋がってしまいます。
2026年初夏は、“動き”を感じる素材感がトレンド。落ち感のあるパンツや、少しハリ感のあるトップスを取り入れるだけでも、全体のバランスは整いやすくなります。また、“上下どちらもゆるい”を避けるのも今っぽく見せるコツです。
“若見せ”より“抜け感”を意識する
40代以降のファッションは、“若く見せる”ことを頑張りすぎると、不自然に見えることも。最近の大人コーデは“重たく見せない”バランスづくりが主流です。例えば、髪やメイクまで含めて“抜け感”を意識する、スニーカーやバッグなども抜け感のあるデザインを選ぶ。それだけで全体が今っぽく見えやすくなります。
40代以降の“服が似合わない問題”ですが、姿勢や重心バランス、素材感の選び方を少し見直すだけでも、印象は変わるもの。特に“重たく見えない”工夫を取り入れることで、おしゃれ感UPにつなげていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はファッショントレンド・素材感・シルエットバランスに関する知見を参考に、編集部が構成しています
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