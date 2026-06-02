SHIHO、『VOGUE』にモデル登場した14歳長女の進路に本音「本当の自分じゃない」 母として複雑な胸中明かす
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。韓国のガールズグループ・aespaのメンバー、ジゼル（GISELLE／25）とのコラボ動画を公開し、長女・サランちゃん（14）の進路について、心境を吐露した。
【動画】「本当の自分じゃない」モデルとして活動する長女の進路に複雑な胸中明かすSHIHO
動画の中でSHIHOは、長女について「本当にしたいことがわからないんだと思う」と、まだ将来の夢などがないことを明かす。長女は、2025年11月に『VOGUE KOREA』でモデルとして登場、韓国のバラエティ番組に出演するなど少しずつ活動している。
しかし、芸能界の仕事については「本当の自分じゃない（仮の自分だ）と思ってる」と話しており、母と同じ道に進むのとは少し違うようだといい、この話を聞いたジゼルが「14歳だから、まだやりたいことを見つけられていないだけで、全くわからないわけではないと思います」と優しくフォローした。
さらに、インターナショナルスクール出身のジゼルは、同じくインター校に通う長女へ「漢字を勉強して！」と、先輩として熱いアドバイスを送った。「芸能界の仕事とは全然関係ないですけど、漢字は本当に勉強してほしいです」と、自身の経験を踏まえた意外なアドバイスを送っていた。
【動画】「本当の自分じゃない」モデルとして活動する長女の進路に複雑な胸中明かすSHIHO
動画の中でSHIHOは、長女について「本当にしたいことがわからないんだと思う」と、まだ将来の夢などがないことを明かす。長女は、2025年11月に『VOGUE KOREA』でモデルとして登場、韓国のバラエティ番組に出演するなど少しずつ活動している。
さらに、インターナショナルスクール出身のジゼルは、同じくインター校に通う長女へ「漢字を勉強して！」と、先輩として熱いアドバイスを送った。「芸能界の仕事とは全然関係ないですけど、漢字は本当に勉強してほしいです」と、自身の経験を踏まえた意外なアドバイスを送っていた。