テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之がＭＣを務めた。

この日のテーマは「会社の部下にしたい芸人ランキング」。を進行。さまざまな業界で働く４０代から６０代の男女１００人にアンケートを行った。

圧倒的な支持を集め、１位に輝いたのはメイプル超合金・カズレーザー「学歴通りの豊富な知識、自分の意見を迷いなく発言し、誰も思いつかなかったアイデアを出してくれ、上司がミスをした時もそのアイデアで救ってくれる『できる部下』になる」「会議で議論が迷走しても『要するにこういうことですよね？』と一瞬で本質を突いてくれそう」などの高評価が続いた。

久保田が「めっちゃリアル…。解決策を出してくれる。納得ですわ。１００％問題起こしそうにないもんね」と、うなずくと、井口も「まず、それ。まず、それです」と納得していた。

カズレーザーは同志社大在学時にさらば青春の光・東ブクロとコンビを結成。ピン芸人を経て、１２年８月に安藤なつとメイプル超合金を結成。１５年にＭ−１グランプリ決勝に進出。金髪と全身赤の衣装が特徴。ＭＣやコメンテーターとしても活躍する。昨年に女優・二階堂ふみとの結婚を発表した。