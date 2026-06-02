テクノバンド「電気グルーヴ」のメンバーで、俳優のピエール瀧（57）が1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。地元・静岡の超大物、J3福島のFW三浦知良（59）の凄さを熱弁する場面があった。

この日は同じ静岡出身だというお笑いタレントのハリウッドザコシショウとともに出演。ザコシとは同郷ということで、静岡ローカルの番組などでブレーク前から交流があったという。

静岡出身の著名人の話となり、ザコシが「僕とか瀧さんとかも本当に特殊。静岡の人でこんだけこう押して、自分のこれだ、と思うやつをこうずっとやってる、そんな人あんまりいなくないですか？」と投げかけると、「そうだね…あ、いた、一人いた、とんでもないのがいた」とピエール。その人物は「キングカズ」と静岡出身の超大物である三浦の名前を挙げた。

「あの人まだ現役でやってんのよ」とピエール。「学年で言うと、俺より1つ上の学年なわけよ。昭和42年だから。当時、静岡はサッカーどころっていう自負があった。高校サッカーも強いしっていう。その中でも1個上の代で、“静岡で三浦知良っていうやつがいて、でそいつが16歳で、静岡学園を辞めて単身ブラジルに乗り込んで行ったらしいよ”って、市内に轟き渡ったもんね。“そんなやついんの？”って」と振り返った。

「そこからずっと今日までやってんの、あの人。すごくない、それはそれで」「やり切ってるのはやっぱカズ、カズさんじゃない」と感心しきり。

ただ、2人ともカズには会うことができていないという。