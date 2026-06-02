宇都宮競輪のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」が最終日を迎えた。

連日、思うような走りができていない市田龍生都（24＝福井）。最終日8Rは後ろ攻めにこだわり、抑え先行も裸逃げとなり2着に終わった。

レース後は悲壮感が漂った。「連日、内容が情けないし、先行選手としての信頼度が厳しいものになっている。（レースは）出し切ろうと考えていた。根田さんを1回で合わせられれば良かったが技術不足。まだ甘い。無我夢中でモガいていた」と明かした。

レース中、こんなことを思いながら走っていたという。「（バックで）根田さんが隣に来て“これで負けたら選手としてやっていけない”と思い、また無我夢中で踏んだ。今日は先行しなきゃいけない。できなきゃいけなかった。500バンクに慣れていないとか、競輪から離れていたとか言い訳にしたくないと思って入ってきたけど、最悪の形で4日間が終わった。寺崎さんや先輩方からアドバイスをもらっているのにもかかわらず…。勉強です」

もちろん、これは市田が超一流になる上で、どうしても乗り越える必要がある壁だ。悩んでいてもレースはやってくる。「（今後は）全日本（自転車競技選手権、ベロドローム、12〜15日）の後に京王閣（17〜19日）。競技では記録を狙って、京王閣では競技の後とか言い訳をせずに走りたい」

会見場を後にする際にも「本当に連日すみませんでした」。ファンの期待に応えられなかったことに頭を下げた。いつか、この苦悩があったから強くなった、と笑える日が市田に来てほしい。