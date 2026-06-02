元祖メガネっ娘アイドルとして一世を風靡（ふうび）したタレント・時東ぁみ（38）が2日、都内で「ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント」に出席した。

2005年に「ミスマガジン2005つんく♂賞」を受賞した時東は、「あっという間の21年で、その日から私の人生は大きく変わりました」と振り返り「ミスマガジンに選ばれていなかったら、水着をやっていなかったかもしれないですし、水着とめがね、どちらも私の武器になったと思います」と感慨に浸った。

そして「その当時からの同期も先輩方も、実はいまだに仲が良くて、今月も会う約束をしているくらい」と明かし、01年に読者賞を受賞した立花彩野や、03年に読者特別賞を受賞した西田美歩と交流している他、03年のグランプリ・岩佐真悠子と共演したことを紹介。「もちろん戦友ではあるんですが、それからずっと親友でもありますので、そういう仲間ができるというのを、今回の皆様にもつなげていっていただけたら」と語った。

ミスマガジン2027のベスト20に選ばれた候補者に向けては「ベスト20に選ばれた時点で、周りの方々より人生が変わっていくと思います。私は選ばれたんだっていう自信を持って、芸能界を進んでいっていただけたらと思います。そして、（グランプリに）選ばれた際には、ミスマガジンとってもよかったよと言って、また後輩がどんどん生まれるように、素晴らしい先輩になってください」とエールを送った。

このあとはベスト10、ベスト5と絞られ、1月19日にグランプリが発表される。