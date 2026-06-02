パイレーツがチームの内紛を１日で解決した。サイ・ヤング賞右腕スキーンズを擁するパイレーツは５月３１日（日本時間６月１日）の本拠地ツインズ戦前、カーメン・ムジンスキ投手（２７）の制限リスト入りを発表した。

今季、先発を務めていた右腕はこの日、２番手として中継ぎで登板する予定だった。だが「肉体的にも精神的にも、登板する準備ができていない」と登板を拒否した。

地元メディア「ピッツバーグベースボール」は１日（同２日）、「ムジンスキは先発投手としてシーズンをスタートし、好成績を残したが、昨年５月に右ヒジ手術を受け、２９日に６０日間の故障者リスト（ＩＬ）からジャレッド・ジョーンズが復帰。これに伴いリリーフに回された」と経緯を伝えた。

チームの起用法に対して「ボイコット」で抗議したムジンスキだが、トレードは要求せず。希望は先発復帰のみだった。球団との話し合いの結果、救援投手として成績を残すことで、再び先発を目指すことに同意したという。右腕は２日（同３日）の敵地アストロズ戦から再びリリーフとしてベンチ入りの予定。今季９試合に先発し防御率３・７６、４勝３敗の成績だった。

「制限リスト」入りした選手にはその間、給料が支払われない。パイレーツは現在、ナ・リーグ中地区３位。内紛が長引けばチームへの悪影響も心配されただけに、スピード決着は好材料となった。