華原朋美、息子との“3日間レゴランド旅”ショット公開「溺愛っぷりが微笑ましい」「ぴったりくっついてて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】歌手の華原朋美が5月31日、自身のInstagramを更新。息子とテーマパークを訪れた際の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】激痩せ話題の51歳歌手「ぴったりくっついてて可愛い」レゴランドでの息子との2ショット
華原は「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり＆遊びまくりをしてきました」「ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は最高に楽しかったです」と報告。「＃楽しい思い出」とハッシュタグを添え、パークでの息子との写真を複数枚投稿した。息子との2ショットや、アトラクションを楽しむ姿など、充実した時間を過ごす様子を披露している。
「また来週もどこかに遊びに連れて行きたいなと思っちゃうくらい週末を楽しんできました」「沢山の思い出をもっともっと作りたいなって思います」とつづり、「可愛くて仕方ない」と記している。
この投稿に、ファンからは「ともちゃんも息子さん楽しそう」「3日間連続ってすごい」「溺愛っぷりが微笑ましい」「息子さん手先が器用そうで将来楽しみ」「幸せそうな笑顔が見れて嬉しい」「ぴったりくっついてて可愛い」といった反響が寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
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◆華原朋美、息子とのレゴランド満喫ショット公開
華原は「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり＆遊びまくりをしてきました」「ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は最高に楽しかったです」と報告。「＃楽しい思い出」とハッシュタグを添え、パークでの息子との写真を複数枚投稿した。息子との2ショットや、アトラクションを楽しむ姿など、充実した時間を過ごす様子を披露している。
◆華原朋美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ともちゃんも息子さん楽しそう」「3日間連続ってすごい」「溺愛っぷりが微笑ましい」「息子さん手先が器用そうで将来楽しみ」「幸せそうな笑顔が見れて嬉しい」「ぴったりくっついてて可愛い」といった反響が寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
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