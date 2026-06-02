テレ朝・田中萌アナ、爽やかノースリーブ衣装ショット公開「スタイル良い」「ウエスト位置が高くて羨ましい」
【モデルプレス＝2026/06/02】テレビ朝日の田中萌アナウンサーが5月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ衣装姿を公開した。
【写真】34歳テレ朝美人アナ「ウエスト位置が高くて羨ましい」ノースリーブ衣装ショット
田中アナは「今日の衣装です」とつづり、屋外で撮影された写真を投稿。緩やかなドレープの入ったノースリーブの白トップスに水色のロングタイトスカートを合わせた爽やかなコーディネートを披露した。
続けて「夜ご飯は餃子にしました」と明かし、「餃子ってテレビ見ながらでも作れるからいいよね」と記している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良い」「ノースリーブが爽やか」「ウエスト位置が高くて羨ましい」「上品な夏コーデが可愛い」「綺麗な色が似合ってる」「ほんわかとした笑顔に癒されます」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳テレ朝美人アナ「ウエスト位置が高くて羨ましい」ノースリーブ衣装ショット
◆田中萌アナ、爽やかノースリ衣装ショット公開
田中アナは「今日の衣装です」とつづり、屋外で撮影された写真を投稿。緩やかなドレープの入ったノースリーブの白トップスに水色のロングタイトスカートを合わせた爽やかなコーディネートを披露した。
◆田中萌アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル良い」「ノースリーブが爽やか」「ウエスト位置が高くて羨ましい」「上品な夏コーデが可愛い」「綺麗な色が似合ってる」「ほんわかとした笑顔に癒されます」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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