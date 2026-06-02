【スシロー×京都の老舗茶舗 森半】「フラッペ」や「カタラーナアイスブリュレ」など、厳選茶葉を使用した贅沢スイーツ

スシローは、SUSHIRO Cafeと京都の老舗茶舗「森半」とのコラボ企画を今年も実施する。6月3日から、「フラッペ」や「カタラーナアイスブリュレ」など日本屈指の茶師監修の極上抹茶スイーツを全国の店舗で販売する。

※いずれも持ち帰り対象外。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽･スシロー」では販売しない。

【厳選茶葉を使用した贅沢抹茶スイーツの画像はこちら】

◆飲むお抹茶ッペ

価格:税込300円〜

販売期間:2026年6月3日〜販売予定総数16万食が完売次第終了。

混ぜて楽しむひんやりスイーツであるフラッペシリーズの新作。色鮮やかで香り高い宇治抹茶がマッチし、みずみずしく滑らかな口どけを楽しめる。「

◆老舗茶舗のお抹茶わらび餅パフェ

価格:税込430円〜

販売期間:2026年6月3日〜販売予定総数45万食が完売次第終了。

抹茶アイスや北海道産小豆を使用した和風仕立てのパフェ。

◆老舗茶舗のお抹茶カタラーナ

価格:税込330円〜

販売期間:2026年6月3日〜販売予定総数45万食が完売次第終了。

宇治抹茶を2種練りこむことで、抹茶の旨み･コク･渋みが絶妙にマッチした仕上がりになっている。注文が入ってからキャラメリゼすることで表面のパリパリ感が楽しめる。

◆老舗茶舗のお抹茶モンブラン

価格:税込340円〜

販売期間:2026年6月3日〜販売予定総数28万食が完売次第終了。

抹茶ならではの鮮やかな色合いを引き出したモンブラン。

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【老舗茶舗「森半」について】

森半は、天保7年(1836年)に歴史ある日本茶の産地である京都･宇治にて創業したお茶の老舗ブランド。徹底した品質へのこだわりとチャレンジ精神から、約100年前に「氷茶」、約60年前に「日本緑茶初の真空缶詰」、そして約30年前に「泡立つ抹茶オーレ」といった製品を開発･発売してきた。また、品質の高い森半の製品は、国内だけでなく世界約30カ国に輸出されている。

森半の原料調達責任者として日本全国を巡るのは、日本屈指の茶師･菊岡 勝氏。1998年と2002年と2度、全国茶審査技術競技大会で優勝。1999年〜2001年にかけて歴代初の3年連続、京都府茶審査技術競技大会で優勝し、名実ともに日本屈指の茶師として活躍している。2002年以降も、全国茶審査技術競技大会をはじめ複数の大会で優勝し、2009年には日本茶鑑定士協会認定の日本茶鑑定士を取得した。