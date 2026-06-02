後藤真希、ミニスカから美脚全開「圧倒的なスタイル」「ため息出るほど可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】タレント・歌手の後藤真希が5月31日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】40歳元モー娘。「圧倒的なスタイル」ミニスカ姿
同日、徳島県で開催されたイベント「四国放送まつり」2日目に出演した後藤は「＃四国放送まつり ありがとうございました」と感謝の言葉とともにソロショットを投稿。ベージュのセーラーシャツにライトグリーンのミニスカートと黒のニーハイソックスを合わせたスタイルでダブルピースをする姿が収められており、スカートから伸びるスラリとした脚が際立っている。
他にも、額に手をかざした横顔ショットやダンサーとの写真なども載せている。
この投稿は「小顔すぎる」「圧倒的なスタイル」「全身のバランスが神」「ため息出るほど可愛い」「ずっと変わらない美しさ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】40歳元モー娘。「圧倒的なスタイル」ミニスカ姿
◆後藤真希、スラリ美脚輝くミニスカ×ニーハイ姿披露
同日、徳島県で開催されたイベント「四国放送まつり」2日目に出演した後藤は「＃四国放送まつり ありがとうございました」と感謝の言葉とともにソロショットを投稿。ベージュのセーラーシャツにライトグリーンのミニスカートと黒のニーハイソックスを合わせたスタイルでダブルピースをする姿が収められており、スカートから伸びるスラリとした脚が際立っている。
他にも、額に手をかざした横顔ショットやダンサーとの写真なども載せている。
◆後藤真希の投稿に「圧倒的なスタイル」と反響
この投稿は「小顔すぎる」「圧倒的なスタイル」「全身のバランスが神」「ため息出るほど可愛い」「ずっと変わらない美しさ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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