「ストリートファイター6」よりクラシックコスチュームの「キャミィ」が1/4スケールスタチュー化
プライム１スタジオは、1/4スケールスタチュー「ストリートファイター6 キャミィ クラシックコスチューム アルティメットボーナス版」をプライム1スタジオ公式オンラインストアにて6月2日より予約受付を開始した。発売時期は2027年10月～2028年1月、価格は46,200円。
本商品は対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」に登場する「キャミィ」をクラシックコスチュームで1/4スケールスタチュー化。
ウールの質感を施した深紅のベレー帽、軽やかに躍動する二房のダッチブレイド、引き締まった身体にフィットするレオタードが再現されている。
足元で猫が見上げる特製ベースは、ロンドンのストリートをイメージしたデザインとなっている。セレクト画面を思わせるシャッターのグラフィティも石畳に響く街の喧騒を演出し、LED発光ギミックも搭載されている。
さらに振り向きざまに左手を掲げる、アイコニックな上半身も付属。スーパーアーツの発動を思わせるエフェクトウォール、上半身をバスト（胸像）として飾れるスタンドと組み合わせて、多彩なカスタマイズが楽しめる。
アルティメットボーナス版には、キャラクターグラフィティスタンドが付属する。
＼🐈⬛本日予約開始🐈⬛／- Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) June 2, 2026
長く揺れるみつあみ
真っ赤なベレー帽
グリーンのレオタード── 。
『ストリートファイター6』より
「キャミィ クラシックコスチューム」が
登場🔥
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