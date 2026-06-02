【ストリートファイター6 キャミィ クラシックコスチューム アルティメットボーナス版】 発売時期：2027年10月～2028年1月 価格：46,200円

プライム１スタジオは、1/4スケールスタチュー「ストリートファイター6 キャミィ クラシックコスチューム アルティメットボーナス版」をプライム1スタジオ公式オンラインストアにて6月2日より予約受付を開始した。発売時期は2027年10月～2028年1月、価格は46,200円。

本商品は対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」に登場する「キャミィ」をクラシックコスチュームで1/4スケールスタチュー化。

ウールの質感を施した深紅のベレー帽、軽やかに躍動する二房のダッチブレイド、引き締まった身体にフィットするレオタードが再現されている。

足元で猫が見上げる特製ベースは、ロンドンのストリートをイメージしたデザインとなっている。セレクト画面を思わせるシャッターのグラフィティも石畳に響く街の喧騒を演出し、LED発光ギミックも搭載されている。

さらに振り向きざまに左手を掲げる、アイコニックな上半身も付属。スーパーアーツの発動を思わせるエフェクトウォール、上半身をバスト（胸像）として飾れるスタンドと組み合わせて、多彩なカスタマイズが楽しめる。

アルティメットボーナス版には、キャラクターグラフィティスタンドが付属する。

(C)CAPCOM