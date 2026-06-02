巨人は２日、６月７日に３７歳の誕生日を迎える小林誠司捕手の「誕生祭」を、５日（金）から１４日（日）まで開催すると発表した。球団公式通販サイト「ジャイアンツ公式オンラインストア」と東京ドームの球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＴＥＡＭ ＳＴＯＲＥ」（２０ゲート横）で、記念グッズの販売や直筆サイン入りポスターが当たるプレゼント企画などを実施する。

定番のジャカードフェイスタオルやＣＨＡＬＬＥＮＧＥくじを販売するほか、小林選手のパペット「リスがコバ」の誕生祭限定デザインが用意されている。

誕生祭期間中の「ＧＩＡＮＴＳ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＴＥＡＭ ＳＴＯＲＥ」は、小林選手の等身大パネルなどで装飾され、フォトスポットとしても楽しめる。誕生祭の開催と併せて、小林選手のシグニチャーロゴをデザインしたディスプレイ用のボールを公式オンラインストアで発売する。

■誕生祭記念グッズ

・ジャカードフェイスタオル ２，５００円

・アクリルスタンド １，７６０円

・アクリルチャーム付きヘアゴム ９９０円

・デフォルメ巾着 １，３２０円

・デフォルメ３連アクリルキーホルダー １，１００円

・デフォルメ缶バッジセット ９９０円

・オーロラクリアマルチケース（リスがコバ） １，９８０円

・ハンドタオル（リスがコバ） １，４００円

・つながる２連アクリルキーホルダー（リスがコバ） １，１００円

・長方形缶バッジ（リスがコバ） ５５０円

・きらきらステッカー（リスがコバ） ５００円

※公式オンラインストアの受注期間は、６月５日〜６月１５日（月）正午

■小林誠司シグネチャーロゴボール

小林選手のシグネチャーロゴをあしらったディスプレイ用のボールで、保存用のアクリルケースとセットになっている。価格は３，３００円。６００個限定で、１会計につき１点のみの購入となる。

※公式オンラインストアのみの販売

※受注期間は、６月５日〜１５日正午

■リスがコバＣＨＡＬＬＥＮＧＥ

１回７７０円のスクラッチくじで、６種の商品のうち１つが当たる。空くじはない。「ＧＩＡＮＴＳ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＴＥＡＭ ＳＴＯＲＥ」では、ダブルチャンスで“あたり”が出ると、小林選手の直筆サイン入りポスターをプレゼントする。

※状況により、１回の購入数を制限する場合があります

■オンラインストアでは抽選でサイン入りポスターをプレゼント

誕生祭期間中に、公式オンラインストアで小林選手の誕生祭グッズ（ＣＨＡＬＬＥＮＧＥくじを含む）を購入すると、直筆のサイン入りポスターが抽選であたるキャンペーンに応募できる（対象のお客様には後日応募フォームが送付される）。

詳細は球団公式ホームページまで。