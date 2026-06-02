５月３１日、観光客を乗せ、バイカル湖を航行する遊覧船。（リストビャンカ＝新華社記者／馮開華）

【新華社モスクワ6月2日】ロシアの東シベリア南部に位置するバイカル湖は、世界で最も深く、貯水量も最大の淡水湖となっている。夏には冷涼な気候と澄んだ青色の湖面が多くの観光客を引き付ける。

５月３１日、ロシア・リストビャンカでバイカル湖の風景を楽しむ観光客。（リストビャンカ＝新華社記者／馮開華）

５月３１日、ロシア・リストビャンカでバイカル湖の風景を楽しむ観光客。（リストビャンカ＝新華社記者／馮開華）

５月３１日、ロシア・リストビャンカで撮影したバイカル湖の夕暮れ。（リストビャンカ＝新華社記者／馮開華）

５月３１日、ロシア・リストビャンカでバイカル湖の風景を楽しむ観光客。（リストビャンカ＝新華社記者／孫萍）

５月３１日、バイカル湖畔の村、リストビャンカ。（リストビャンカ＝新華社記者／馮開華）

５月３１日、バイカル湖の風景。（リストビャンカ＝新華社記者／孫萍）