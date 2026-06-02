安藤美姫『ポケモン』サワムラーと同じポーズ ハイキック完全再現でネット衝撃「3枚目すっご」「反撃してる」
プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が2日、自身のXを更新し、ゲームイベント『Pokemon GO Fest 2026：東京』に参加した際のオフショットを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】足の位置が高すぎ！サワムラーと同じポーズする安藤美姫
先週末に開催された同イベントは、ゲーム『ポケモンGO』の大型イベントで東京臨海副都心を中心に開催。多くのフォトスポットが用意されており、安藤は「暑い中4日間のGOフェス東京お疲れ様でした」と写真を公開。
投稿された写真では、大きなピカチュウとの2ショット、足を大きく上げたサワムラーと同じポーズをする姿などを見ることができ、「全日程の参加は叶いませんでしたが世界のポケモンパワーを感じながらとっても楽しい時間を過ごす事ができました これからも頑張ります」とイベントを堪能したと伝えた。
特に3枚目のサワムラーと同じポーズをする写真が、ネット上では「ハイキックめっちゃかっこいい」「サワムラーにやらねるフォトはいっぱい投稿あったけど闘うフォトとは流石です」「ハイキックの足が高くて真っ直ぐでめっちゃ綺麗です」「サワムラーに反撃してる人 初めて観たかもしれない」「サワムラーと闘っとるwサラッとこんな綺麗に足が上がるのやっぱりフィギュアスケーターは違うわ」「3枚目すっご」などの声が出ている。
【写真】足の位置が高すぎ！サワムラーと同じポーズする安藤美姫
先週末に開催された同イベントは、ゲーム『ポケモンGO』の大型イベントで東京臨海副都心を中心に開催。多くのフォトスポットが用意されており、安藤は「暑い中4日間のGOフェス東京お疲れ様でした」と写真を公開。
特に3枚目のサワムラーと同じポーズをする写真が、ネット上では「ハイキックめっちゃかっこいい」「サワムラーにやらねるフォトはいっぱい投稿あったけど闘うフォトとは流石です」「ハイキックの足が高くて真っ直ぐでめっちゃ綺麗です」「サワムラーに反撃してる人 初めて観たかもしれない」「サワムラーと闘っとるwサラッとこんな綺麗に足が上がるのやっぱりフィギュアスケーターは違うわ」「3枚目すっご」などの声が出ている。