シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。お勧めの韓国グルメについて語った。

森高は俳優の江口洋介と1999年6月に結婚し、1男1女に恵まれたが、「大きいですね、もう。上（長女）が26（歳）で、下（長男）が24です」と語ってパーソナリティーの「ナイツ」を驚かせた。

長女とは「一緒に旅行に行ったりとか。温泉行ったり、買い物行ったりとか。しょっちゅうしてます」と声を弾ませ、ゴールデンウイークには2人で韓国を訪れたという。

「ナイツ」塙宣之が娘を連れていくのにお勧めの場所はあるかと尋ねると、「お店もたくさんあって、買い物もいっぱいできてっていうと明洞(ミョンドン)なんですよね」と紹介し、「でも今は聖水（ソンス）っていう場所があって、今凄い若者の間で」話題となっているとも話した。

「たくさん食べました」と語り、「初めて食べたのは、エゴママッククスっていう」と森高。エゴマの「油であえたおそばなんですけれど。凄くシンプルで、塩味とちょっとだしがきいている」と回顧し、「それを初めて食べたんですけれど、凄いおいしかったです」と声を弾ませた。

そばは「日本そばっぽいやつです。どちらかと言えば」と形容し、日本人も「好きだと思います」と証言した。「それちょっと是非」と塙に猛プッシュした。

旅行中は「めっちゃ食べます」とも語り、「だいたい娘がここのお店に行きたい、あそこのお店に行きたいとか言って。あとは私の意見も聞いてくれるんですけど。それを言ってスケジュール組んでくれて。あとはだいたいついて行く感じです。楽ですね」とうれしそうに話した。