天皇皇后両陛下は、今月13日から2週間オランダ・ベルギーを公式訪問されます。

宮内庁は両国での滞在中の予定を発表しました。

天皇皇后両陛下は、13日午前羽田空港を政府専用機で出発し、国賓としてオランダ、20日からはベルギーを訪問されます。

両国の国王夫妻の特別な配慮で、両陛下はオランダではヘット・アウデ・ロー城、ベルギーではシエルニョン城に宿泊されるほか、両国の王宮にも泊まられます。

オランダでは17日、ベルギーでは23日にそれぞれ国王夫妻と歓迎式典に臨むほか、国王夫妻主催の晩さん会でお言葉を述べられる予定です。

また、オランダでは戦没者記念碑での供花や水管理や気候変動対策などを研究する「デルタレス」への訪問、マウリッツハウス美術館でオランダ首相主催の午餐会出席、ライデン大学や「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」への訪問なども予定されています。

ベルギーでは、ブリュッセル市庁舎や連邦議会を訪問するほか、ナミュール市や世界最大の半導体研究開発機関「imec」の視察、ルーヴェン・カトリック大学訪問などが予定されています。一部行事は陛下単独となる予定です。

両陛下は26日、帰国される予定です。