【谷口キヨコのごきげん！？SOLOライフ】6月に入りました。新緑のシーズンから雨の季節へ…。大ねこっ毛の私はまたまたヘアスタイルを気にしすぎる季節になるな、と少し憂鬱（ゆううつ）です…。

それよりも前回コラムで書いた件、新年度から2カ月たち、皆さんはいかがですか？ 特に大きい変化のあった方は落ち着かれましたか？

あの頃の心理状態を『大きな箱の中で揺れ動きつつ、落ち着こうとする感じ』と表現しましたが、これに共感されていた方は収まりが良くなってきたでしょうか？

私に関していえば、少しずつ慣れてはきてるけど、まだまだな感じで揺れてて…。それでもいろいろな変化が体にやっと入りかけてきた感じはあります。まだ落ち着いているとは言えないですが。

『腑（ふ）に落ちる』と言いますが、これは頭の中で自分がそのことに対して納得するかどうかに加えて、自分の『腑』つまり内臓にストンと落ちるように入ってきて、収まる（昔の中国や日本では、心は内臓にあると考えられていた）という感じなんですよね。つまりこれが『落ち着く』でもあるのかな、と思っています。

そう考えるとやっぱり私、まだ落ち着いてないよなぁ。2カ月たってもそう感じてしまうので「永遠に落ち着かへんのかも…」ってネガティブな気持ちがひょっこりと頭を出してきて…。そしてそれはもしかしたら私の順応性が落ちてきている。つまりは加齢によってこうなるのでは…てことはこれから若くはならないわけでますますそうなるんじゃないか…。ついにはどんどん何事にも順応できなくなるんじゃないか…と。あぁ、怖っ。何でも年齢のせいにするのはよくないけど、やっぱり「そうやんな」と他人様や自分のことでも納得しちゃうこともあるわけですよ。あぁ、嫌。

むぅ〜いかんいかん、これはいかんぞ！ネガティブな感情ってヤツは、いつでもどこでも隙があれば自分の方に平常心を寄せてくるヤツなんだ。なので、まだ決まってもいない明るいハズの（笑い）未来をヤツから引き離すべく、新年度からのもろもろをルーティンとして体にたたきこんでいこう。それが習慣となり、リズムが整い、そこからついに腑に落ちる！落ち着くことになるんや！…と、最近自分に言い続けてる私です。急がなくてよいやん、ぼちぼちやって落ち着いたらそれでええやん。結果オーライになるように、最近夜遅いから早寝しよ。←そこかい！