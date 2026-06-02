脳出血で療養中の俳優・清原翔さんが自身のインスタグラムを更新。友人とのオフショットを公開しました。

【写真を見る】【脳出血で療養中】清原翔さん 佐藤栞里さんら友人と一緒に笑顔「帽子貰ったー！」



清原さんは「神戸会のみんなと初めましてのおとちゃん」「しーちゃんさんに帽子貰ったー！」と綴ると、プレゼントされた帽子を被って、笑顔の写真をアップしました。佐藤さんも「神戸会みんなからのプレゼントです めちゃくちゃ似合ってたね」とコメント。



ファンからは「素敵なお仲間に囲まれて嬉しいですね」「みんな良い笑顔 幸せのお裾分けありがとう」「愛されてますな〜」などの反響がありました。



清原さんは、2023年2月2日にインスタグラムに投稿し「感染症心内膜炎による脳出血で2020年6月12日に倒れ、3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。」と報告していました。

2024年2月3日には「僕は元気です 復帰に向け頑張ってます！」と投稿し、2024年8月14日に「計画してるのがあるから復活をお待ちを！」と投稿していました。



【 清原翔さん プロフィール 】



生年月日：1993年2月2日

出身地：神奈川県

血液型：O型

身長：185cm

靴サイズ：27.5cm

趣味：カメラ

特技：野球・バレーボール



【担当：芸能情報ステーション】