現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説『風、薫る』（総合／毎週月曜〜金曜、午前8時〜ほか）は、一ノ瀬りんと大家直美の二人の主人公が、明治時代にトレインド・ナース（看護師）となって自立し、おおぜいの人々の命を救うバディドラマです。２人が入所した看護婦養成所のモチーフとなった「桜井女学校（現在の女子学院）附属看護婦養成所」には、ドラマの看護学生たちに勝るとも劣らない個性的なメンバーが集まっていました。そのうちの一人、「広瀬梅」の波乱に満ちた人生をドラマの原案『明治のナイチンゲール 大関和物語』の著者、田中ひかるさん が紹介します。ドラマでは、青森出身の看護婦見習い・トメに、梅の面影を感じたという田中さん。看護に生涯を捧げた梅はどんな人物だったのでしょうか。なお、『風、薫る』は原案を大幅にアレンジしたオリジナル作品であるため、本記事や原案本をお読みいただいてもネタバレにはなりませんので、ご安心ください。

【写真】桜井女学校附属看護婦養成所修了式での広瀬梅

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少数精鋭だった養成所の一期生

『風、薫る』でりんと直美が学んでいる「梅岡女学校附属看護婦養成所」の一期生は、２人をふくめてたったの６人です。実はモチーフとなっている「桜井女学校附属看護婦養成所」の一期生も６人でした。



当初私は、従来の「看病婦」に対する「いやしい職業」という偏見が強すぎて、学生が集まらなかったのかと思いましたが、違いました。英語での授業や、高度な看護の勉強に耐えうる学生を集めた結果、「少数精鋭」となったのです。

学生たちの年齢や出身地などは、史実とドラマで異なるのですが、それでも私は、原嶋凛さんが演じる「工藤トメ」の初登場シーンを見たとき、「梅さん！」と思わずにはいられませんでした。

トメは青森出身、梅は岡山出身という違いはありますが、大きな荷物を背負い（あとでわかるのですが、りんご箱でした）、初対面の相手にも臆することなく声をかけ、お国言葉で快活に話す工藤トメの姿は、「広瀬梅」のイメージにぴったりだったのです。

私が梅のことを知ったのは、『明治のナイチンゲール 大関和物語』を書くための史料を集めていたときです。その人生があまりにも波乱万丈で、梅を主人公に本が1冊書けると思いました。実際、梅を主人公としたミュージカル『拝啓 ナイチンゲール様』の制作が始まっており、今年12月には岡山、東京、水戸で上演されます。ここにきて急速に注目されるようになった梅のことを、私は「令和によみがえった岡山の偉人」と呼んでいます。

教師になりたくて家出同然に上京

広瀬梅は1868（明治元）年に、美作国の津山藩（現在の岡山県津山市勝部）の庄屋の家に生まれました。勉強が好きで教師になりたいと思うようになりますが、父は当時としては一般的な「女に学問はいらない」という考えの持ち主で、反対します。



梅は頼み込んで地元の学校に進学しますが、いつ辞めさせられるかわからないという不安から、上京して東京の女子高等師範学校（現在のお茶の水女子大学）へ入学しようと考えます。女子にとっての最高学府で学びたいという向学心もあったでしょう。

梅は髪を切って覚悟を決め、姉に旅費と当面の生活費を工面してもらうと、家を出ます。当時はまだ岡山に鉄道が敷かれておらず、船で移動したため、東京に着くまで四日間もかかりました。

看護婦として人を救いたい

上京後は女子高等師範学校に入るべく受験勉強に励みますが、梅の窮乏は、はた目にも明らかでした。あるクリスチャンが、「女子高等師範に入るよりも良き学校を紹介してやる」（『女性学院五十年史』）と言って会わせてくれたのが、桜井女学校の校長、矢嶋楫子でした。

楫子は、梅を学費のかからない給費生として受け入れます。勉学を志して家出同然に上京してきた気概を評価したのでしょう。楫子にも苦学した過去がありました。

ミッションスクールである桜井女学校で聖書と出合った梅は、その教えにとても感動し、クリスチャンとなります。教師に限らず、人の役に立つ仕事に就きたいと考えるようになった梅は、附属の看護学校が設立されると、看護婦として人を救いたいと入学を決めます。このとき18歳でした。ちなみに、一ノ瀬りんのモチーフ「大関和」と大家直美のモチーフ「鈴木雅」は、看護学校入学当時28歳でした。ドラマ同様、年齢も出身地も経歴もさまざまな学生たちが集ったのです。

被災地で親を亡くした赤ん坊を引き取る

梅は、和や雅らとともに、ドラマのバーンズ先生のモチーフとなった「アグネス・ヴェッチ」から、ナイチンゲール方式の看護学を学び、病院実習を経て1888（明治21）年に看護学校を卒業します。その後は、矢嶋楫子が会長を務める東京キリスト教婦人矯風会の仕事を手伝ったり、英語教師として教壇に立ったりしながら、今でいう「災害支援ナース」のような活躍を見せます。

1896（明治29）年に三陸地方を大津波が襲った際は、岩手県の盛岡の避難所に駆けつけ、看護婦として救護活動に加わります。この津波は、のちに「明治三陸大津波」と呼ばれる大災害で、死者約２万２千人、流出および全半壊家屋1万戸以上という甚大な被害をもたらしました。避難所には親を亡くした子も大勢いましたが、それでも誰かしらに引き取られていくなか、一人の赤ん坊が残されました。



『明治のナイチンゲール 大関和物語』（著：田中ひかる／中央公論新社）

見過ごすことができなかった梅は、赤ん坊を引き取り、当時暮らしていた東京の寮へと帰ります。津波によって交通が寸断されていたため、途中、100キロ以上も歩かなければなりませんでした。赤ん坊を抱いての長距離の移動は、どれほどたいへんだったでしょう。

梅は、『旧約聖書』に登場するルツという女性にちなんで、赤ん坊に「ルツ子」と名付けます。ルツ子が夜泣きをすると、ほかの寮生たちに迷惑がかからないように、背負って何時間も外で過ごしました。

しばらくして、教会で知り合った理髪店を営む夫婦から、ルツ子を養女にしたいという申し出があり、梅はルツ子を託します。真面目な夫婦を見て、自分が育てるよりも、ルツ子が幸せになれると考えたのではないでしょうか。

日本人移民を救うため渡米

ルツ子と別れて間もなく、梅は佐野佳三と結婚します。佳三は、梅がかつて神奈川県師範学校で英語を教えていた頃の教え子でした。

結婚から3年が経った1900（明治33）年、梅はサンフランシスコの日本人移民たちが差別と貧困の中で苦しんでいることを知ると、彼らを救うため単身渡米します。人種差別や言葉の壁のために、病気になっても治療を受けられず、出産で命を落とす女性も少なくありませんでした。梅は、看護婦、助産婦として日本人たちを救い続けます。

数年遅れて夫の佳三も渡米すると、夫婦で日本人学校を設立し、日本語や日本史を教えながら、6人の子どもを産み育てました。現地の日本人で広瀬夫妻を知らない人はいないというほど皆から頼られ、慕われ、40年の月日が流れます。

57年ぶりにルツ子と再会

太平洋戦争の開戦が迫る1941（昭和16）年2月、梅は佳三とともに日本に帰国すべく、汽船に乗りましたが、寄港したハワイで佳三が脳出血で急逝してしまいます。さすがの梅も気落ちし、住み慣れたアメリカへ戻りました。そして、日米開戦後の1943年に、第二次交換船に乗って今度こそ帰国し、次男のもとで生活を始めます。梅はこのとき75歳でした。

戦争が終わり、世の中が徐々に落ち着きを取り戻してきた1953（昭和28）年、梅はルツ子と57年ぶりに再会を果たします。この出来事は新聞や雑誌でも報じられ、梅とルツ子、養母の３人が、一冊の聖書に手を差し伸べている写真が残されています。

その６年後、梅は91歳で永眠します。桜井女学校で聖書に出合い、人の役に立つ仕事に就きたいと看護学校へ入学した梅は、その夢を十分に叶えたといえるでしょう。

トメのこれからが楽しみ

「『風、薫る』大家直美のモチーフ『鈴木雅』とは。武家の娘がフェリスで磨いた英語力で日本の近代看護の礎を確立」 （婦人公論.jpで5月20日配信）で書いたように、鈴木雅のご子孫から貴重な史料を提供していただき、新たなことがわかってきました。同様に、今この原稿を書いている最中、アメリカ在住の広瀬梅のご子孫から、新たな情報が寄せられています。梅には子どもが6人いたので、お孫さん、曾孫さんなど、大勢いらっしゃいます。これから先も、梅の波乱の人生を裏付けるようなエピソードがどんどん出てくるのではないでしょうか。

冒頭に書いたとおり、梅が『風、薫る』の工藤トメのモチーフとなっているのかはわかりません。しかし、原嶋凛さんが演じるトメは、梅に劣らない偉業を達成しそうなオーラを放っています。トメがこれから何を成し遂げるのか、この先の展開が楽しみです。

「『風、薫る』大家直美のモチーフ『鈴木雅』とは。武家の娘がフェリスで磨いた英語力で日本の近代看護の礎を確立」の記事はこちら

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