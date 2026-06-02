「XSR155」の長所を活かしたコラボカスタム

ヤマハは、レトロな外観と先進的な走行性能を組み合わせた“Neo Retro”シリーズの新たなモデルとして、軽二輪の「XSR155 ABS」（以下、XSR155）を2026年6月30日に発売します。

このモデルは、”「ファッショナブル」「乗って楽しい」の二刀流”をコンセプトに据えたネイキッドバイクです。

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“Neo Retro”は、本格的で懐古的なデザインとその背景にある物語性を持ちながら、最新技術による心躍る走りを提供するカテゴリーとして、2010年代半ばから欧州を中心に人気を博し、現在では二輪市場で確固たる地位を築いています。

ヤマハは国内市場において、2016年の「XSR900」を皮切りに「XSR700」、「XSR125」とラインナップを拡充し、このカテゴリーを牽引してきました。特に2023年に登場した原付二種の「XSR125」は、その軽快さと扱いやすさで、免許取得直後の若者やセカンドバイクを求める層から支持されました。

しかし、既存のユーザーからは「もう少し遠くまでツーリングしたい」「よりスポーティな走りを楽しみたい」といった、さらなる走行性能を望む声が寄せられていました。XSR155は、こうした期待に応えるため、XSR125の手軽さや扱いやすさという長所はそのままに、高速道路の走行も可能な軽二輪モデルとして開発されました。

デザインコンセプトは“XSR’s wanderust Bro”と定められ、ライダーの自由な冒険心を刺激する「旅の相棒」となることを目指しています。

外観はXSRシリーズに共通するシンプルでホリゾンタルなスタイルを継承。円形の灯火器類や、タコメーターとスピードメーターを大きく表示する丸型LCDメーターが、“先進とレトロ”という相反する要素を巧みに融合させています。

また、ニーグリップしやすい燃料タンクの形状、ライディングポジションの自由度が高いタックロールシート、そして本物の素材感にこだわったアルミ製ヘッドランプステーなどが、時代に流されない普遍的な品質を追求しており、オーナーとなる満足感を高めます。

エンジンには、排気量155ccの水冷・SOHC・4バルブ・FIエンジンが搭載されています。このエンジンは、低速域と中高速域で吸気バルブの作動を切り替えるVVA（可変バルブ）を採用しており、スムーズな加速感と全域にわたる力強いトルク特性を発揮します。

さらに、アシスト＆スリッパークラッチがクラッチレバーの操作を軽くし、加減速時における円滑なシフト操作を可能にします。

車体には、優れた剛性バランスを持つデルタボックス型フレームを採用。足回りにはインナーチューブ径37mmの倒立式フロントサスペンションと、軽量なアルミ製リアアーム、リンク式モノクロスリアサスペンションを組み合わせ、軽快で扱いやすいハンドリング性能を実現しました。フロントブレーキには267mmのディスクと2ポットキャリパーが備わり、優れた制動力とコントロール性を両立しています。

車両重量は137kgと軽量で、シート高は810mmに設定されています。アップライトなライディングポジションをもたらすハンドルやスリムなボディと相まって、コンパクトな乗車姿勢を実現し、優れた取り回しの良さと乗降性を確保しています。これにより、市街地からワインディング、高速道路まで、多様なシーンを自由に楽しむことができます。

ボディカラーは個性的な3色が用意されました。ハーフグロスのグリーンとマットダークグレーが柔和でおしゃれな印象の「グリーニッシュグレーメタリック2（グリーン）」。トーンを抑えたボディカラーをマットブラックで引き締め、精悍な雰囲気を持つ「ライトブルーイッシュグレーメタリック9（シルバー）」。そして、往年のヤマハ車を思わせるグラフィックを施した本格的な「ブラックメタリック12（ブラック）」です。価格（消費税込）は53万9000円となります。

また、このモデルの登場に合わせて、人気セレクトショップ「BEAMS」から生まれた“外遊び”を楽しむプロジェクト・メディア「HAPPY OUTSIDE BEAMS」とのコラボレーション車両も発表されました。

この特別仕様車は、XSR155を単なる移動手段ではなく、愛用の服やキャンプギアのように「自分を表現する大切なピース」と捉え直し、都市と自然を滑らかにつなぐクールな「外遊びの相棒」としてカスタムされています。

目指したのは、クラシックに偏りすぎない「今の感性」です。主張は控えめでありながら、乗り手の個性を際立たせるデザインが追求されました。

カラーリングは、HAPPY OUTSIDE BEAMSを象徴するアウトドア感あふれる「シダーグリーン」と、全体を引き締める「ブラック」の2トーン。どちらもマット仕上げとすることで、重厚感とクリーンな印象を両立させています。

加えて、左右で異なる表情を見せる「非対称」のロゴレイアウトを取り入れている点も特徴的で、ファッショントレンドとしての新鮮さを与えています。

配色はあえてシンプルにまとめられており、乗り手のファッションを主役にすることで、どんな装いにも馴染み、日常からフィールドまでライダーのライフスタイルを引き立てます。

機能面では、ソロキャンプのシーンを具体的に想定した装備が搭載され、実用性とデザイン性の融合が図られました。リアには大容量の45Lリアボックスを装着し、グラブバーキャリアやバッグサポートも標準で装備。

キャンプギアを積んで「そのまま外へ」と出かけられる仕様です。リア周りはフェンダーレス化され、軽快でアクティブな後ろ姿を演出。ボックス横には専用プレートが配置され、積載時の見た目のボリュームバランスも整えられています。

このコラボレーション車両は、排気量が拡大したことで可能になった高速道路走行という特性を、見事に引き出した一台と言えるでしょう。