7月3日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』とテイラー・スウィフトがタッグが実現。映画のために書き下ろした新曲「I Knew It, I Knew You」が6月5日にシングル発売、各音楽プラットフォームでストリーミング配信が開始されることが決定した。

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世界初の長編フルCGアニメーションとして映画史を変えた1995年全米公開の『トイ・ストーリー』。日本では1996年3月23日に公開され、その革新的な映像表現と世代を超えて共感を呼ぶストーリーで大ヒットを記録した。その後も『トイ・ストーリー2』（2000年）、『トイ・ストーリー3』（2010年）、『トイ・ストーリー4』（2019年）とシリーズ化され、日本公開から30周年となる2026年、最新作『トイ・ストーリー5』が公開となる。

今回のコラボレーションの発表に先立ち、アメリカ各地では突如として「TS」の文字だけが大きく掲出された街頭広告やデジタルサイネージが出現。SNS上では「Toy Storyの略称？」「もしかしてTaylor Swift？」などさまざまな憶測が飛び交い、世界中のファンの間で大きな話題となっていた。そして今回、その「TS」の文字が、スウィフトと『トイ・ストーリー5』がタッグを組むことを示していたことが明らかになった。

今回発表されたのは、グラミー賞を14回受賞しているアーティスト、スウィフトとジャック・アントノフが共同で作詞・作曲・プロデュースを手がけた新曲「I Knew It, I Knew You」。カウガール人形のジェシーの『トイ・ストーリー5』での冒険にインスパイアされて作られた本曲は、スウィフトのカントリールーツへの回帰を象徴する楽曲でもあり、ソングライター兼アーティストとして記録的なキャリアを築いてきた彼女の様々なスタイルが融合した楽曲となっている。スウィフトは「5歳の頃、最初の『トイ・ストーリー』を観て以来、ずっと憧れてきたこのキャラクターたちのために曲を書けるなんて、夢のようなことです。幸運にも制作初期段階の『トイ・ストーリー5』を観る機会を得て、一瞬でその魅力に心を奪われました。帰宅するやいなや、この曲を書いたんです。運命って、そうやって感じるものですよね？」と自身のSNSでコメントを寄せている。

新曲について、アンドリュー・スタントン監督は「テイラーがこの曲を書き、歌ってくれたことは、本当に素晴らしいことでした。彼女とジェシーの絆、そして彼女がキャラクターの心情を即座に理解した様子は、紛れもないものでした。この曲は『トイ・ストーリー』と深く結びついています。あまりにも深く結びついているため、初めて聴いた瞬間、まるでずっとそこにあったかのように、長い間行方不明だった家族の一員のように感じられた。まさに運命的な出会いだったんです」とコメントを寄せた。「I Knew It, I KnewYou」は6月19日にリリースされる『トイ・ストーリー5』のサウンドトラックにも収録される予定だ。

（文＝リアルサウンド映画部）