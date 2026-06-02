Gyubinの日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」が、『ABEMA』オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングに決定した。

（関連：【映像あり】Gyubin、日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」使用 ABEMA『ガールオアレディ3』テーマソング解禁映像）

『ガールオアレディ』はこれまで2シーズンが放送、配信されたシリーズ。20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、『“付き合う”と“結婚”の違いは？』『顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？』など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーだ。

今回Gyubinが担当するのは、20代“ガール”の女性たちの背中を押すテーマソング。SCANDAL RINAが作詞を手掛けており、本当の自分を素直に晒け出せずにいる葛藤と、愛を知ってありのままの自分を肯定することを描いた、ドラマチックなミドルバラードとなっている。

また、楽曲は『ガールオアレディ3』のテーマソング解禁映像で公開されており、本日よりTikTok、Instagramでも先行公開される。

さらに、6月12日の楽曲フル配信に向けて、ダウンロード、ストリーミングサービスでの配信予約キャンペーンもスタート。ここでしかゲットできないオリジナルのデジタルコンテンツを受け取ることができる。

＜Gyubin コメント＞

今回、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングを通して、日本デビューできることを本当に嬉しく思っています。私自身恋愛リアリティショーが大好きなので、このような素敵な番組と一緒に新しいスタートを切れることに、とてもワクワクしています！

今回私が担当させていただくテーマソング「You Light Up My Life」には、“誰かの存在で心が明るくなる瞬間”の想いを込めました。

きっとこれから番組の中で描かれる、誰かへのときめきや自分の中にある素直な感情とも重なる部分があるのではないかなと思いますし、私にとっても、自分を肯定してくれるような意味深い楽曲になっています。

この曲が、番組と一緒に皆さんの心にも残り続けてくれたらとても嬉しいです。そしてこれから日本でも、皆さんにたくさん歌をお届けできるように頑張ります！

（文＝リアルサウンド編集部）