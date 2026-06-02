タレントの堀ちえみが6月1日に自身のアメブロを更新。大学病院での診察結果を報告した。

【映像】リハビリをする堀ちえみ（動画あり）

この日、堀は「今日は先ずは血液検査のための、採血で大学病院へ」と報告。「本日の血液検査は、次回のリウマチ科での診察のためのもの。診察は午後から消化器内科」と説明し「夫も大学病院での診察は一緒なので、二人であちらこちら移動してます」と夫・尼子勝紀さんとともに行動していることを明かした。

その後更新したブログでは「体調があまり良くない」と切り出し「急な暑さについていけないのと、気圧の変化でリウマチの症状も」「食欲もイマイチ」と体調が優れないことを告白。ランチには「たまごサンドを選びました」と写真とともに報告した。

続けて「大学病院から戻りました」と報告し、消化器内科での診察結果について「食道がんの術後から飲み続けている、逆流性食道炎の治療薬をいただきました」と説明。「マダラな食道も綺麗になりつつあり、嬉しいです」と経過が良好であることを明かし「上部内視鏡の検査は今後は、一年に一度で良いとのこと！（それまでは半年に一回でした）」と喜びをつづった。

最後に「帰宅後は、仕事が山積みです」と明かし「夢中になって向かっています」とつづり、ブログを締めくくった。